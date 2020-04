Il covid-19 renderà la situazione ancor peggiore. La chiusura generale imposta dal governo lo scorso 17 marzo si sommerà agli effetti del crollo dei prezzi del petrolio al livello globale. Le rimesse inviate dai venezuelani emigrati stanno via via diminuendo. Le esportazioni d’oro e addirittura di droga sono in una fase di stagnazione. Luis Oliveros, un economista che vive a Caracas, ha previsto una diminuzione del volume dell’economia del paese del 15 per cento nel 2020, il doppio della contrazione che aveva previsto prima dell’epidemia del covid-19.

L’amministrazione Trump sembra sperare che queste incriminazioni formali aiuteranno a rimuovere un governo che è sotto sanzioni fin dall’inizio del 2019, ma etichettare Maduro come un criminale non fa altro che renderlo meno propenso a cedere spontaneamente il potere. Il 31 marzo il governo statunitense ha lievemente corretto il tiro, suggerendo una “cornice di transizione democratica” che comprenda anche un qualche ruolo per l’attuale leader.

Così, ha dichiarato Barr, non sarà più semplicemente un regime corrotto e incompetente. Adesso è etichettato formalmente con un regime criminale, una gang di trafficanti di droga travestiti da governo. Il dipartimento di stato ha offerto una ricompensa per chiunque riveli informazioni che portino all’arresto dei leader sotto accusa: 15 milioni di dollari per Maduro, dieci milioni per Diosdado Cabello, il personaggio a capo dell’assemblea costituente che sostiene il governo.

Il Venezuela ha inoltre un limitato margine di manovra rispetto agli altri paesi dell’America Latina per chiedere prestiti che possano alleviare gli effetti di questa crisi, dato che è già molto indietro con il pagamento dei propri debiti. Lo scorso 15 marzo il presidente Maduro si è appellato al Fondo monetario internazionale (Fmi), chiedendo cinque miliardi di dollari di aiuti. Il fondo ha risposto con un secco rifiuto perché alcuni paesi membri non riconoscono la legittimità del suo governo.

A oggi in Venezuela ci sono stati 144 casi confermati di covid-19. La recessione economica e lo status di governo reietto hanno spinto molte compagnie aeree a diminuire il numero di voli verso il paese. Questo ha fatto guadagnare al paese un po’ di tempo prima dell’esplosione della pandemia, ma senza l’esecuzione di test e senza tracciamento dei contatti, la malattia si diffonderà. Il sistema sanitario è allo stremo. Il Global health security index, l’indice globale di sicurezza sanitaria dell’Oms sviluppato dalla Economist intelligence unit, vede il paese al 176º posto su 195 nazioni prese in considerazione riguardo alla preparazione a fronteggiare un’epidemia. La metà dei suoi 306 ospedali pubblici non ha mascherine, stando a quanto riferisce l’organizzazione non governativa Médicos por la salud. “Abbiamo acqua corrente solo per metà giornata”, dichiara un dottore del principale ospedale pubblico della città di San Felipe, la capitale dello stato di Yaracuy. “Le attrezzature sanitarie promesse per la protezione personale importati dalla Cina non sono mai arrivati”, prosegue.

L’ospedale statale di Algodonales, annoverato tra i migliori della capitale, è senza ambulanze, macchinari per i raggi x o un obitorio in funzione e metà dei giorni della settimana non ha nemmeno acqua né elettricità. Il 30 marzo vi erano già ricoverati due pazienti affetti da covid-19.

Tentativi di dialogo

Di fronte all’imminente disastro il governo e l’opposizione guidata da Guaidó, il capo dell’assemblea nazionale, hanno cominciato a dialogare. Il 25 marzo tre sindaci dell’opposizione sono apparsi insieme a Hector Rodríguez, sostenitore del governo e governatore dello stato del Miranda, che comprende alcune parti di Caracas, durante un evento per promuovere misure concordate per la sanità pubblica. Henrique Capriles, che ha sfidato Maduro alle elezioni nel 2013, ha richiamato opposizione e governo a guardare in faccia i fatti: il presidente Maduro controlla il paese, mentre Guaidó, riconosciuto dagli Stati Uniti e da una dozzina di altre democrazie come presidente ad interim del Venezuela, ha il supporto internazionale.

“Questa pandemia deve servire a creare l’opportunità per raggiungere un accordo” ha dichiarato Maduro, che già più volte aveva detto di essere aperto al dialogo con l’opposizione, nonostante i suoi continui tentativi di reprimerla, e che ha rinnovato l’offerta lo scorso 25 marzo. Se l’opposizione non volesse riconoscerlo come presidente, parteciperà semplicemente come Nicolás Maduro. Si è parlato anche di formare un governo di unità nazionale per affrontare il problema della pandemia.