Suu Kyi ha ereditato quella che è spesso descritta come la più lunga guerra civile del mondo. Il processo di pace da lei avviato è stato ribattezzato la “conferenza di Panglong del ventunesimo secolo”, in riferimento alla prima “conferenza di Panglong” convocata nel 1947 dal padre, Aung San, leader dell’indipendenza birmana. Già da allora erano emersi conflitti tra l’esercito e una lunga lista di forze armate etniche in varie regioni di confine del paese. Suu Kyi ha dovuto fare i conti con “uno dei più intricati processi di pace della storia”, afferma il Transnational Institute, un istituto di ricerca internazionale. Thein Sein, il suo predecessore, aveva raggiunto un Accordo di cessate il fuoco nazionale (Nca) che prometteva di creare un sistema federale.

Mentre il governo di Suu Kyi, l’esercito birmano e varie minoranze etniche si sono incontrate tra il 19 e il 21 agosto nella capitale, Naypyidaw, per le ultime trattative prima delle elezioni generali di novembre, la domanda nella testa di tutti è: che cosa è andato storto? Tutti sapevano che non sarebbe stato facile.

Il processo di pace era stato avviato dal precedente leader birmano, un ex generale, ma Suu Kyi, premio Nobel per la pace, suscitava la sincera speranza che potesse essere raggiunta una tregua duratura. Da allora, tuttavia, quella fragile speranza si è affievolita. Le discussioni sono in stallo.

Da quando Aung San Suu Kyi ha preso il potere, non è stata in grado di fare progressi concreti nelle trattative di pace

Quanti lo hanno sottoscritto sono stati ammessi alla fase successiva, quella del dialogo politico. Ma l’esercito ha fatto inferocire le formazioni ribelli più numerose e potenti quando, nel 2015, ha dichiarato che sei di queste non avrebbero potuto firmare l’Nca. Inizialmente solo otto gruppi armati, che rappresentavano il 20 per cento dei ribelli della Birmania, hanno firmato l’accordo, rendendo indifendibile l’idea che l’Nca abbia portata nazionale. Questo ha creato un processo di pace complicato e su due binari distinti: da una parte il dialogo interno ai firmatari dell’Nca; dall’altra le trattative bilaterali per il cessate il fuoco tra chi non ha firmato. Da quando Suu Kyi ha preso il potere, non è stata in grado né di convincere chi non ha firmato ad aderire al Nca, né di fare progressi concreti nelle trattative di pace.

Contro il federalismo

L’esercito non sta aiutando. Suu Kyi non può costringerlo a porgere un ramoscello d’ulivo ai suoi nemici. La costituzione attribuisce all’esercito, o Tatmadaw, il controllo dei ministeri della difesa, delle frontiere e dell’interno, e un quarto dei seggi in parlamento, il che gli attribuisce di fatto un potere di veto sulle riforme costituzionali. L’esercito non “ha né preso alcun impegno né fatto reali concessioni ai gruppi etnici durante il processo di pace”, dice Tom Kramer del Transnational institute. In realtà ha deliberatamente sabotato i tentativi di pace, per esempio entrando in conflitto con due dei firmatari dell’Nca – l’Unione nazionale Karen (Knu), un gruppo etnico karen (o kayin), e il Consiglio per la restaurazione dello stato Shan (Rcss), un gruppo etnico shan – mentre le trattative erano in corso. Nell’ottobre del 2018 entrambi i gruppi si sono ritirati dal processo di pace.

Dal gennaio del 2019 l’esercito ha anche intensificato i combattimenti con l’esercito Arakan, un gruppo etnico rakhine, uno dei sei a cui era stato vietato di aderire all’Nca nel 2015, il che aveva portato ad alcuni tra i più sanguinosi scontri degli ultimi decenni in Birmania. “Non hanno cercato la pace, ma il conflitto”, dice Priscilla Clapp, consulente dell’Asia Society, un centro studi statunitense. Il comandante in capo dell’esercito considera Suu Kyi come una rivale e, per quanto gli è possibile, non vuole concederle alcuna vittoria politica. Inoltre il Tatmadaw è sempre stato visceralmente opposto all’idea di federalismo. Crede infatti a un’idea di Birmania come stato unitario, dominato dal gruppo etnico maggioritario, i bamar, una visione che è ben felice d’imporre con la forza alle minoranze più insofferenti. “Non credo vogliano davvero la pace”, sostiene Naw K’nyaw Paw, attivista pacifista e segretaria generale dell’Organizzazione delle donne karen.

Il Tatmadaw lascia a Suu Kyi poco spazio di manovra. Ma anche lei ha fatto molti passi falsi. All’inizio si è dedicata con entusiasmo ad avviare velocemente il processo di pace. Secondo un rapporto del centro studi International crisis group, la sua speranza era che un accordo fosse la strada più rapida per una riforma costituzionale: l’unico modo di limitare il potere dell’esercito, una cosa che la leader birmana desidera ardentemente. Ma per l’esercito risolvere le ostilità è una condizione necessaria per avviare le riforme.