Le elezioni regionali si sono concluse con un pareggio tra centrosinistra e centrodestra: entrambi gli schieramenti hanno vinto in tre regioni (mentre deve ancora cominciare lo spoglio delle schede in Valle d’Aosta). Nelle sei regioni sono state riconfermate le coalizioni uscenti (tranne nel caso delle Marche in cui il governatore uscente non si è ricandidato, ma in ogni caso ha vinto lo schieramento opposto).

Come sono andati i partiti

Il Partito democratico, al governo dal 2019, è il primo partito italiano in tutte le regioni dove si è votato, eccetto Veneto e Liguria, e ha festeggiato i risultati, soprattutto perché i sondaggi avevano anticipato una prospettiva molto diversa, davano cioè sia la Toscana sia la Puglia in bilico. “Ha vinto la squadra, la comunità, la passione che ci abbiamo messo tutti”, ha detto commentando i dati il segretario Nicola Zingaretti, che ha interpretato il voto locale anche come un segnale incoraggiante per il governo in carica da più di un anno.

I risultati del Movimento 5 stelle, invece, sono stati particolarmente negativi. Il partito, che governa dal 2018 con due diverse coalizioni, si è presentato con una lista autonoma in quasi tutte le regioni raccogliendo risultati deludenti: è arrivato a un risultato superiore al 10 per cento solo in Campania e ha sfiorato il 10 per cento in Puglia. Alcuni deputati del Movimento hanno parlato di “disastro”, il viceministro Stefano Buffagni ha ammesso: “Scelte sbagliate, dobbiamo rivedere tante cose”. Da subito, nei “prossimi giorni”, ha assicurato il capo politico reggente Vito Crimi, partirà il percorso degli stati generali, che “ci porterà a determinare nuovi e più ambiziosi obiettivi”.

Sia in Toscana sia in Puglia i candidati del Movimento hanno ottenuto la metà dei voti rispetto a un anno fa. Buona parte di questi voti sono stati decisivi per far vincere i candidati del Pd, Eugenio Giani e Michele Emiliano. Non è ancora chiaro quali saranno gli effetti di questo cambiamento negli equilibri della coalizione di governo. Sempre tra i partiti della maggioranza è stato deludente il risultato di Italia viva, il partito di Matteo Renzi che in Toscana ha raccolto il 4,4 per cento, mentre si aspettava di raggiungere il 10. In altre regioni come la Puglia, dove presentava un suo candidato, ha raccolto solo l’1,4 per cento dei voti.