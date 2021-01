Non ci sono dubbi sul fatto che Trump è il responsabile di questo attacco letale al cuore della democrazia statunitense. Le sue menzogne hanno alimentato le proteste, il suo disprezzo per la costituzione ha fatto in modo che il congresso degli Stati Uniti fosse preso di mira, e la sua demagogia ha acceso la miccia. I filmati delle bande che prendono d’assalto il campidoglio, trasmesse con gusto a Mosca e a Pechino e condannate a Berlino e a Parigi, sono l’immagine definitiva della presidenza antiamericana di Trump.

Quattro anni fa, quando si presentò davanti al campidoglio di Washington (sede del congresso) per prestare giuramento prima di entrare alla Casa Bianca, Donald Trump disse che avrebbe messo fine al “massacro americano”. Il suo mandato si sta chiudendo con un presidente in carica che incita una folla inferocita a marciare sul congresso degli Stati Uniti.

Chi ha attaccato il campidoglio pensava di dare una dimostrazione di forza. In realtà nascondeva due sconfitte. Quando i sostenitori di Trump si sono introdotti con la forza nell’edificio, il congresso stava ratificando i risultati dell’incontrovertibile sconfitta del presidente lo scorso novembre. Mentre le bande inferocite frantumavano vetri, i democratici celebravano due inattese vittorie in Georgia, che gli permetteranno di prendere il controllo del senato. Le rimostranze della folla risuoneranno in tutto il Partito repubblicano, mentre questo si troverà all’opposizione. E la cosa avrà delle conseguenze per la presidenza di Joe Biden, che comincerà il 20 gennaio.

Se si prendono le distanze dalle assurdità sul furto elettorale, la portata del fallimento dei repubblicani durante la presidenza Trump diventa chiara. Dopo aver conquistato la Casa Bianca e mantenuto la maggioranza in entrambi i rami del congresso nel 2016, la sconfitta in Georgia significa che, appena quattro anni dopo, il partito ha perso tutto. L’ultima volta che ai repubblicani era successo qualcosa di simile era il 1892, quando le notizie dell’umiliazione del presidente repubblicano Benjamin Harrison viaggiavano via telegrafo.

Da dove ricominciare

Normalmente quando un partito politico subisce una sconfitta di tali proporzioni ne fa tesoro e si ripresenta più forte. È quel che hanno fatto i repubblicani dopo la sconfitta di Barry Goldwater nel 1964 e i democratici dopo quella di Walter Mondale nel 1984.

Ma stavolta per i conservatori sarà più difficile reinventarsi. Anche nella sconfitta, il livello di popolarità di Trump tra gli elettori repubblicani è intorno al novanta per cento: molto più del 65 per cento di George W. Bush nell’ultimo mese della sua presidenza. Trump ha sfruttato questa popolarità per creare il mito della sua vittoria alle elezioni presidenziali. Secondo un sondaggio di YouGov per l’Economist, il 64 per cento degli elettori repubblicani ritiene che la vittoria di Biden dovrebbe essere bloccata dal congresso.

Anche solo cercando di fare una cosa del genere, circa il settanta per cento dei repubblicani alla camera e un quarto di loro al senato hanno preso parte attiva a questo complotto. Fatto vergognoso, molti di loro hanno continuato a farlo anche dopo l’assalto al congresso. È un atto antidemocratico che non ha precedenti in era moderna (né alcuna possibilità di successo). Eppure è anche un segno della malevola influenza che Trump continua a esercitare. Dopo aver visto come il presidente uscente ha messo fine alla carriera di funzionari lealisti come Jeff Session, e come sia riuscito a farne eleggere altri semplicemente facendo campagna elettorale per loro – per esempio il governatore della Florida, Ron DeSantis – i candidati che si presenteranno alle primarie repubblicane saranno terrorizzati al pensiero di schierarsi contro di lui.

Il falso mito elettorale che Trump ha generato potrebbe quindi aver interrotto la catena di circostanze necessarie al cambiamento del partito. Affossare un leader che ha fallito e una strategia inefficace è una cosa. Abbandonare qualcuno che tu e la maggior parte dei tuoi amici ritengono essere il legittimo presidente, e che sarebbe stato privato del suo potere da una gigantesca truffa orchestrata dai suoi nemici politici, è qualcosa di totalmente diverso.

Se mai l’insurrezione produrrà qualcosa di buono, sarà che alcuni smetteranno di ragionare in questo modo. L’immagine di un sostenitore di Trump che occupa il seggio della presidente della camera dovrebbe far inorridire gli elettori repubblicani convinti che il loro sia il partito dell’ordine e della costituzione. Sentire Trump che incita alla rivolta contro il campidoglio potrebbe convincere alcuni cittadini ordinari degli Stati Uniti a voltargli le spalle una volta per tutte.