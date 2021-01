Nel 2013, dopo che WikiLeaks aveva rivelato le intercettazioni dell’Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti ai danni della presidente brasiliana Dilma Rousseff, Joe Biden, allora vicepresidente, la chiamò per scusarsi. Un anno dopo, in visita in Brasile per una partita dei Mondiali di calcio, Biden portò a Rousseff un regalo: alcuni documenti desecretati sugli abusi commessi dalla dittatura miliare brasiliana tra il 1964 e il 1985. Tra le persone torturate in quel periodo c’era anche Rousseff.

La leader brasiliana ha definito Biden “un vicepresidente affascinante”, ma altri leader latinoamericani hanno un’opinione diversa. Otto Pérez Molina, ex presidente del Guatemala, rimpiange ancora il giorno in cui cedette alle pressioni di Biden per prolungare il mandato della Cicig, la Commissione internazionale contro l’impunità in Guatemala sostenuta dalle Nazioni Unite. Pérez Molina ha manifestato il suo rammarico nel 2015, mentre era in un carcere militare in attesa di essere processato per corruzione. Le prove a suo carico erano state fornite dalla Cicig.

Ora che Biden ha vinto le elezioni è possibile che il suo interesse per la regione scemi, anche considerando i diversi problemi che dovrà affrontare. D’altronde l’unico cenno al Sudamerica presente nel nuovo libro di memorie di Barak Obama, Una terra promessa, è la confessione di aver “sorriso e annuito” durante una lunga cena nel 2011, pensando alla guerra in Libia mentre il presidente del Cile si dilungava sulle esportazioni di vino.

Eppure è probabile che Biden si occuperà dell’America Latina, anche perché da vicepresidente è stato l’uomo di punta di Obama nel continente, che ha visitato ben sedici volte. Le emergenze regionali, dall’emigrazione di massa al governo sempre più autoritario in Venezuela, richiederanno senz’altro l’attenzione del nuovo presidente. Di sicuro Biden adotterà uno stile diverso da quello prepotente di Donald Trump: difenderà lo stato di diritto e sosterrà la battaglia contro il cambiamento climatico, questioni del tutto ignorate dal suo predecessore. Inoltre nel 2021 Biden ospiterà il triennale summit delle Americhe.

Democrazia debole

L’America Latina è cambiata molto da quando Biden era vicepresidente. La crescita economica debole ha fatto diminuire la fiducia che la regione aveva in sé stessa. La pandemia ha ucciso 541mila persone tra l’America Latina e i Caraibi, un bilancio secondo solo a quello dell’Europa, e la conseguenza è la peggiore crisi economica in più di un secolo. I corrotti stanno vincendo la guerra contro la corruzione e la rabbia per un contratto sociale infranto ha causato una forte instabilità e l’elezione di presidenti populisti. I migranti venezuelani in fuga dalla crisi economica mettono in difficoltà i paesi vicini, mentre l’esodo dall’America Centrale, interrotto dalla pandemia, è ricominciato.

La democrazia è in difficoltà. La fondazione Bertelsmann, un gruppo di esperti indipendenti che valuta la forza democratica dei diversi paesi su una scala da zero a dieci, ha registrato una riduzione di almeno 0,8 punti dal 2010 per sette democrazie latinoamericane. Di recente il parlamento peruviano ha deposto il secondo presidente in trenta mesi e il presidente del Salvador Nayib Bukele ha gettato le basi per una dittatura. Le elezioni in programma nel 2021, tra cui quelle in Ecuador, in Perù e Nicaragua, potrebbero portare al potere partiti populisti o consolidare la posizione di governi autoritari.

Nel 2017, quando Trump si è insediato alla Casa Bianca, i governi latinoamericani “temevano di attirare l’attenzione del nuovo presidente”, come riferisce un ex consulente dell’amministrazione statunitense. Ma con il passare del tempo molti leader della regione hanno imparato ad apprezzarlo, soprattutto perché Trump li ha lasciati liberi di agire come volevano a condizione che impedissero ai migranti di entrare negli Stati Uniti. L’interesse di Trump per la promozione della democrazia non è andato oltre la “troika della tirannia” composta da Cuba, Nicaragua e Venezuela. Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro e il messicano Andrés Manuel López Obrador, due leader populisti rispettivamente di destra e di sinistra, hanno mostrato di avere una forte affinità con Trump. Bolsonaro, in particolare, è diventato un ammiratore sfrontato del presidente statunitense, ed entrambi hanno aspettato un mese prima di riconoscere la sua sconfitta elettorale.