“Stiamo vivendo un momento stellare”, ha dichiarato il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador il 10 febbraio, a poco più di due anni dall’inizio del suo mandato. È difficile trovarne delle prove. Perfino per gli standard di un mondo devastato dal covid-19 il paese se la sta passando male. Il Messico è al quarto posto per numero di decessi in rapporto alla popolazione dall’inizio della pandemia. La sua economia era in recessione prima dell’arrivo del virus. Il tasso di povertà è probabilmente cresciuto più che nelle altre grandi economie dell’America Latina. Secondo dati ufficiali, alla fine del 2020 quasi la metà dei circa 126 milioni di messicani non si poteva permettere di mangiare in modo adeguato. Mentre in alcuni paesi violenti dell’America Latina il tasso di omicidi è sensibilmente diminuito durante la pandemia, in Messico il calo è stato minimo.

Non è un momento stellare, ma la maggior parte dei messicani confida nel fatto che presto López Obrador, spesso chiamato semplicemente Amlo, lo renderà tale. Secondo un recente sondaggio, il suo tasso di approvazione è del 62 per cento. Un altro sondaggio ha rilevato che quasi il 40 per cento dei messicani pensa di votare per il suo partito, Morena, alle elezioni legislative e regionali previste per giugno. I due principali partiti dell’opposizione registrano ciascuno un quarto di quei consensi (e un terzo degli elettori è indeciso).

La popolarità di Amlo è evidente in posti come Ecatepec, un comune non lontano da Città del Messico povero, violento e piagato dal covid. Alcuni quartieri non hanno acqua corrente, i muri sono tappezzati di manifesti di persone scomparse e di offerte di aiuto per ottenere un visto per gli Stati Uniti. “Non abbiamo ancora visto alcun risultato” da Amlo, ammette Efrain Salguero, un autista locale. “Penso che dovremmo concedergli un po’ di tempo in più”.

Tre caratteristiche della trasformazione

Salguero è uno dei milioni di messicani che spera ancora nella “quarta trasformazione” di Amlo, che consisterebbe nel far funzionare meglio il paese mettendo fine alla corruzione e al crimine dilagante e distribuendo con maggiore equità i frutti della crescita economica. Nella sua visione, seguirebbe le trasformazioni della guerra d’indipendenza del 1810-21, della guerra per la riforma liberale del 1858-61 e della rivoluzione del 1910-17. In due anni però Amlo ha cambiato il Messico in misura molto minore di quanto non abbiano fatto questi eventi cruciali, e quasi sempre in peggio. In pratica la quarta trasformazione sembra avere tre caratteristiche principali: l’annullamento delle riforme recenti, nuove iniziative che non riescono a risolvere i problemi per cui sono state concepite e la concentrazione del potere nelle mani del presidente.

Le riforme introdotte dai predecessori “neoliberisti” di Amlo, anche se ragionevoli, sono state rapidamente fatte fuori. All’inizio del 2019 Amlo ha abolito una riforma dell’istruzione introdotta dal suo predecessore Enrique Peña Nieto, che legava il salario e le promozioni degli insegnanti ai risultati ottenuti dai loro allievi. Inoltre ha abolito Prospera, un programma di trasferimento di denaro condizionato per i più poveri, che aveva ricevuto molte lodi. I sussidi, per esempio agli agricoltori, ora sono presentati come elargizioni presidenziali. Amlo ha cercato di revocare l’apertura dei mercati energetici, un tempo dominati dai monopoli di stato, a privati e imprese straniere.

Il congresso del Messico sta discutendo un disegno di legge in base al quale l’elettricità generata dalla Comisión federal de electricidad, di proprietà dello stato, otterrebbe un accesso prioritario alla rete rispetto ad alternative più economiche. Questo non solo porterebbe a un aumento dei prezzi per i consumatori ma violerebbe l’Usmca, il patto di libero scambio nordamericano che lega Stati Uniti, Messico e Canada. Metterebbe a rischio circa 150 progetti legati alle fonti di energia rinnovabile che dovrebbero generare investimenti per un valore di 40 miliardi di dollari e renderebbe impossibile per il Messico rispettare gli impegni presi rispetto alla riduzione delle emissioni di gas serra. Amlo ha cancellato la costruzione di un aeroporto da 13 miliardi di dollari per Città del Messico, già per metà realizzato. Queste politiche hanno indebolito la fiducia degli investitori.