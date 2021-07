Essere sindaco di New York non è facile. Bill de Blasio, il sindaco uscente, è stato un tempo molto amato dai progressisti. Tuttavia le sue peculiari doti politiche – una propensione all’autocelebrazione e un compiaciuto disprezzo per i problemi della città – unite a continui battibecchi con il governatore hanno reso De Blasio inefficace e ampiamente detestato. Presto uscirà zoppicando dal palazzo comunale di Gracie Mansion, lasciando al suo successore alcuni problemi piuttosto scoraggianti. La crescita economica è strozzata dai regolamenti locali e da un’edilizia residenziale insufficiente. C’è stato un drammatico aumento di sparatorie e omicidi. Se non fosse stato per un tempestivo salvataggio federale, la città avrebbe dovuto affrontare pesanti tagli al bilancio.

L’uomo che i newyorchesi sceglieranno per raccogliere i cocci è molto probabilmente Eric Adams, un ex capitano di polizia nero e vegano di Brooklyn. In una competizione affollata Adams ha ottenuto una vittoria di misura alle primarie democratiche grazie al sostegno di un’ampia coalizione di persone non bianche e non di Manhattan. Come nel caso del presidente Joe Biden, a sostenerlo sono stati i lavoratori, gli anziani e le minoranze. Promette di essere il sindaco del Bronx e di Brooklyn, non dell’Upper West Side.

I tagli di Adams

La sua vittoria alle primarie e il trionfo pressoché sicuro alle elezioni di novembre rappresentano una sorta di contraltare al fervore progressista che ha conquistato le principali città statunitensi. Si tratta di un movimento in crescita che in un certo senso disprezza i settori industriali che generano ricchezza. Ritiene oppressive le scuole specializzate per bambini dotati. Vede nelle patologie dei mercati immobiliari il segnale di un’interferenza scarsa, e non eccessiva, da parte del governo. Sostiene che “diminuire i finanziamenti alla polizia” sia la soluzione per contrastare l’aumento della criminalità. I suoi sostenitori più entusiasti a quanto pare sono cittadini comodamente isolati dalle violenze e dai problemi economici.