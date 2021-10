La resistenza delle donne in Mali Nel paese la cultura patriarcale impedisce alle ragazze di accedere a istruzione e lavoro, mentre la guerra le espone a violenze e migrazioni. Ma c’è chi fra loro prova a reagire, facendo rete e raccontando con l’arte gli abusi subiti. Il video di Davide Lemmi, Marco Simoncelli e Ugo Lucio Borga.

Pierre Haski Verità per Thomas Sankara La Francia ha declassificato i documenti sulla morte del presidente del Burkina Faso.

Zuhair al Jezairy Il futuro dell’Iraq In molti credono che il recente voto non cancellerà una classe politica negligente.

Tom McTague Più simili di quanto sembri Sul piano internazionale Francia e Regno Unito sono rivali. Ma in realtà si somigliano.

Daniele Cassandro

I dispersi del pop

I Missing Persons erano troppo per l’America dei primi anni ottanta.

Portfolio

Fuori stagione

Le foto di Marco Zanella scattate a un piccolo paese romagnolo di tradizione agricola indagano lo sfasamento generato dalla fine della civiltà contadina e l’incedere della nuova società tecnologica.

Patrizio Ruviglioni

La torre di Babele, ancora

Intervista a Edoardo Bennato, che racconta l’attualità del suo album del 1976.

Piero Zardo

No time to die o Titane?

Tra il nuovo capitolo di James Bond e il film di Julia Ducournau, al cinema c’è l’imbarazzo della scelta. Perché non vederli entrambi?