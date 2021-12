La propaganda jihadista in Africa Degli attacchi terroristici condotti nella regione del Sahel, in Africa, ci arrivano solo video girati da Al Qaeda e dal gruppo Stato islamico. Ma se analizzati e confrontati con immagini satellitari, forniscono dati sulle armi usate e i punti deboli dei miliziani.

Pierre Haski Tutti pazzi per l’Africa Il continente è al centro delle attenzioni di investitori e della concorrenza politica tra Stati Uniti e Cina.

Adam Vaughan La nuova variante omicron Tutto quello che sappiamo, a oggi, sull’ultima variante del covid-19 e su come si sta diffondendo.

Le nostre vite in vendita

Nelle società sviluppate la logica di mercato non si applica solo allo scambio dei beni materiali. Ma governa sempre di più l’esistenza in ogni aspetto. L’articolo dell’Atlantic, all’archivio di Internazionale.