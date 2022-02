Alla conclusione della Cop26 , nel novembre 2021, il presidente del vertice Alok Sharma aveva lodato gli “eroici sforzi” dei paesi che avevano dimostrato di poter superare le loro differenze e sapersi unire per affrontare il cambiamento climatico, un risultato del quale, aveva detto “il mondo aveva finito per dubitare”.

Le emissioni sono aumentate nel 2021, mentre dovevano diminuire se il mondo voleva rimanere sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi climatici. L’interesse nazionale si è scontrato con quel genere di misure dolorose che, concordano gli scienziati, è necessario adottare per raggiungere l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali. Ma già in questo inizio dell’anno, i venti contrari a un’azione aggressiva sul clima si sono rivelati potentissimi.

Il petrolio vive un momento di ottima salute, mentre l’economia mondiale si riprende dalla crisi provocata dalla pandemia, e si avvicina ai cento dollari al barile appena due anni dopo che il suo prezzo era crollato. La cosa sta rafforzando le finanze – e l’influenza – dei giganti dei combustibili fossili come l’Arabia Saudita e la Russia, e rinvigorando un settore che ha spostato la sua attenzione sulle energie pulite. La Exxon Mobil ha appena dato un voto di fiducia al settore dell’estrazione di petrolio di scisto statunitense, con piani di aumento della produzione del 25 per cento quest’anno nel bacino Permiano, situato tra il Texas e il New Mexico.

La depressione di John Kerry

E con i prezzi del gas che raggiungono cifre record, le aziende fornitrici di energie si sono rivolte al carbone, nonostante questo produca circa il doppio di anidride carbonica, secondo Kit Konolige, analista di Bloomberg Intelligence.

Anche il Regno Unito, il paese che ha ospitato la Cop26, rischia di fare passi indietro, mentre il primo ministro Boris Johnson è alle corde e alcuni esponenti del suo Partito conservatore remano contro il suo programma ambientale.

Non c’è da stupirsi che l’inviato degli Stati Uniti per il clima John Kerry sia apparso sempre più depresso, e abbia ripetutamente avvertito che il mondo sta rimanendo indietro. “Siamo nei guai”, ha detto Kerry durante un evento della camera di commercio degli Stati Uniti, a gennaio. “Non siamo sulla buona strada”.

Per molti, il punto culminante della Cop26 è stato l’accordo a sorpresa tra l’équipe di Kerry e i suoi colleghi cinesi per andare oltre la rivalità tra Stati Uniti e Cina, e aumentare congiuntamente gli sforzi climatici in questo decennio. Quell’accordo è ancora valido, ma entrambi i paesi hanno da allora fatto dietrofront in molti dei rispettivi impegni.

Gli Stati Uniti sono diventati il primo esportatore mondiale di gas naturale liquefatto a gennaio, spodestando il Qatar nella classifica per il secondo mese consecutivo. Il consumo di carbone è aumentato, e la sua produzione è salita dell’8 per cento nel 2021 dopo anni di declino. Secondo l’Amministrazione per l’informazione energetica degli Stati Uniti, la produzione dovrebbe salire per tutto il 2023.

A Washington il presidente Joe Biden sta lottando per far approvare in senato la legge Build back better e i suoi principali provvedimenti climatici. Una proposta iniziale, che avrebbe dedicato circa 555 miliardi di dollari al clima e all’energia pulita, è crollata tra le obiezioni di tutti i senatori repubblicani e, fatto decisivo, del democratico Joe Manchin del West Virginia, uno stato ricco di carbone e gas.

Le sue disposizioni sul clima – compresi circa 355 miliardi di dollari in crediti d’imposta pluriennali per l’idrogeno, i veicoli elettrici e le energie rinnovabili – sono essenziali per soddisfare gli impegni degli Stati Uniti di ridurre le emissioni di gas serra tra il 50 e il 52 per cento entro il 2030, assunti ai sensi dell’Accordo di Parigi. Senza di esse, quell’impegno è in pericolo, secondo un’analisi del Rhodium group.

Lungi dall’assegnargli quel ruolo di leadership che Biden ha rivendicato per gli Stati Uniti, la cosa fa apparire il suo paese come in ritardo rispetto alla lotta climatica. Attuare le disposizioni chiave è necessario “per legittimarci diplomaticamente”, ha ammesso Kerry in un’intervista di gennaio. “La nostra credibilità sarà seriamente minata se non lo faremo”. I legislatori democratici sperano ancora di resuscitare i provvedimenti, anche se c’è poco tempo e le elezioni di metà novembre incombono. In questo momento Biden è sotto pressione per rispondere all’aumento dell’inflazione e soprattutto dei prezzi della benzina, che potrebbero pesare sulle sue possibilità di mantenere il controllo del congresso statunitense. Biden ha risposto facendo appello ai paesi dell’Opec+ affinché aumentino la produzione, chiedendo alle compagnie petrolifere nazionali di trivellare di più, e a vari paesi di unirsi agli Stati Uniti in un uso coordinato delle scorte di emergenza di greggio.

Le pressioni asiatiche

Il nuovo primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, è sottoposto a un’analoga pressione. A gennaio, nel tentativo di tenere sotto controllo i prezzi, il suo governo ha annunciato sussidi per le raffinerie di petrolio di un valore di circa tre centesimi di dollaro per ogni litro di benzina prodotto. In seguito, ha dichiarato di voler fare di più per mitigare l’impatto dell’aumento dei prezzi del petrolio. Stando ad alcuni resoconti starebbe considerando la possibilità di triplicare il volume delle sovvenzioni.