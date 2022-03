Dal 24 febbraio 2022, quando è cominciata l’invasione dell’Ucraina, il mondo si chiede dove vuole arrivare Vladimir Putin. La notizia dell’inizio dell’offensiva ha colto molti di sorpresa, eppure era stata minacciata e preparata da settimane.

Ora in molti scorgono le analogie con il passato, per esempio la seconda guerra cecena, nella quale il presidente russo ha sperimentato armi e strategie. Anche la censura dei mezzi d’informazione e la repressione dell’opposizione non sono una novità, per quest’uomo che guida la Russia, da presidente o da premier, dal 1999.

Ecco cinque articoli di Internazionale che ripercorrono la storia di questi 23 anni di regime putiniano, le sue origini e la sua evoluzione dai servizi segreti al Cremlino, passando per la guerra in Cecenia.