Sette giorni in Europa

Da questa settimana, ogni martedì sul sito di Internazionale il notiziario curato dalla televisione franco-tedesca Arte racconta l’attualità europea. In questo numero: calcio e politica, dai problemi sui diritti lgbt+ durante i mondiali in Qatar fino alla squadra di prima divisione in Belgio dove si insegna l’inclusione; in Francia si discute sull’abolizione della corrida; le opere di Banksy dividono l’opinione pubblica in Ucraina.