Nell’arco di poco più di due mesi due movimenti spontanei di massa hanno stravolto due regimi totalitari. A parte l’autoritarismo, la Cina e l’Iran sono due paesi molto diversi, eppure esistono numerosi punti in comune tra le due rivolte.

In entrambi i casi eventi che sarebbero potuti passare totalmente inosservati hanno provocato l’esplosione della rabbia popolare. In Iran la morte di Mahsa Amini mentre era nelle mani della polizia religiosa non ha niente di eccezionale: la brutalità delle diverse forze dell’ordine è purtroppo un elemento frequente. Tuttavia la sua morte ha innescato la rivolta delle donne.

In Cina l’incendio in un palazzo di Urumqi che ha dato il via all’ondata di proteste poteva restare un caso isolato, come era accaduto a settembre con la vicenda dell’incidente di un autobus carico di persone trasportate in un campo di isolamento nella provincia di Guizhou, con 27 vittime. Ma stavolta i dieci morti di Urumqi hanno spinto i cinesi a scendere in piazza come non avevano mai fatto negli ultimi tre decenni.

Gli ingranaggi della rivoluzione

È possibile mettere a confronto i due movimenti? In realtà è giusto paragonarli per capire come nascono le rivoluzioni e quale è l’ingranaggio che mette in movimento le masse. Nel 2011 il suicidio di un venditore di ortaggi in una piccola città della Tunisia causò la caduta di una dittatura, perché il contesto era esplosivo e perché il regime non era solido come sembrava.

In Iran come in Cina, è sempre una questione di contesto, soprattutto per i giovani dei due paesi che per motivi diversi vedono i propri orizzonti bloccati. In Iran il rigore morale dei mullah, abbinato all’eterno marasma economico dovuto all’isolamento del regime, hanno fatto perdere la speranza a una gioventù che aspira a una vita migliore.