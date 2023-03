La cocaina sbarca ad Anversa

Il porto di Anversa, in Belgio, è il secondo più grande d’Europa ed è anche uno dei maggiori centri per il traffico di cocaina nel continente. Negli ultimi cinque anni la quantità di questa droga nascosta nei container sbarcati nello scalo è raddoppiata. Il governo belga ha preparato un piano d’emergenza, ma secondo alcuni non basterà a fermare il traffico internazionale. Il video di Arte.

Geopolitica

La strategia di Pechino

Xi Jinping è pronto a sostenere Vladimir Putin senza sbilanciarsi sulla guerra in Ucraina.

Mobilità

Basta automobili

I giovani dei paesi ricchi chiedono di ripensare i centri urbani.

Società

Una vita degna di Sisifo

La vita è piena di compiti noiosi, futili e assurdi. Saremo più felici se riusciremo a riderci su.

Fotografia

Il libro infinito

Yelena Yemchuk ha lasciato che il suo archivio personale diventasse oggetto di una riflessione editoriale.