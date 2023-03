Per anni, malgrado la disparità economica tra Cina e Russia, Xi Jinping ha voluto salvare le apparenze trattando Vladimir Putin da pari. Ma da quando Mosca si è impantanata in Ucraina e il presidente russo è diventato oggetto di un mandato d’arresto internazionale, la Cina si è trasformata in un’ancora di salvezza della Russia. E si vede.

Xi, in visita a Mosca dal 20 marzo, ha fatto le veci di una sorta di forza tranquilla per un amico in difficoltà. Il presidente cinese “sostiene” il suo collega, lo chiama “caro amico”. Ma la realtà è evidente: nella coppia la Cina ha preso il sopravvento, e Putin non ha scelta.

Dopo l’invasione dell’Ucraina, la Cina ha mantenuto quella che un diplomatico ha battezzato argutamente come una “neutralità pro Putin”, un equilibrio sottile che avvantaggia Pechino più di Mosca. Forse Putin sperava in un sostegno molto più attivo, in particolare per quanto riguarda la consegna di armi, prodotti tecnologici o mezzi per aggirare le sanzioni occidentali. E invece la Cina aiuta la Russia con parsimonia, preoccupandosi di non incorrere a sua volta nelle sanzioni.

Solida complicità

La visita di Xi, che si conclude il 22 marzo, ha confermato due elementi fondamentali: il primo è che Pechino non abbandonerà Putin (una notizia che infrangerà le speranze di alcuni occidentali). Xi ha perfino previsto che il presidente russo sarà rieletto l’anno prossimo, e lo ha invitato in Cina.

Il secondo elemento è di natura economica, con la trattativa (a quanto pare avanzata) per la costruzione di un secondo gasdotto tra la Russia e la Cina, attraverso la Mongolia. L’opera permetterà di inviare verso la Cina il gas russo che non viene più acquistato dall’Europa. È uno sviluppo vitale per l’economia russa, mentre la Cina conferma di voler usare le Russia come una riserva energetica facilmente accessibile.