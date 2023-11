Musica Leontyne Price e l’album pop che non voleva fare La più grande cantante lirica degli Stati Uniti si avventura, un po’ controvoglia, nel repertorio jazz e pop.

Sesso A sangue caldo Il sangue simboleggia molte cose, a volte anche contraddittorie. Vita, trasgressione, ma anche violenza, passando per le gioie dell’erotismo.

Settegiorni in Europa L’Unione europea che ruolo avrà alla Cop28? Dal 30 novembre quasi duecento paesi si riuniranno a Dubai per discutere le sfide della lotta alla crisi climatica.

Italia Il profumo della libertà Oggi nessuno riesce a portare le persone nelle piazze. Ci sono riuscite, invece, le attiviste di Non una di meno.

La vita prima della guerra Per decenni la Striscia di Gaza è riuscita a malapena a sopravvivere. Dagli anni novanta i suoi abitanti non possono muoversi liberamente e dal 2006 il blocco israeliano contro Hamas ha avuto conseguenze pesanti sulla popolazione: disoccupazione, dipendenza dagli aiuti internazionali e difficoltà a ottenere cure mediche. Poi è arrivata la guerra attuale e la catastrofe umanitaria. Il video di Le Monde.

C’è un fantasma nel bagno

L’articolo di copertina di questo numero parla di antiche leggende giapponesi. La protagonista, Hanako-san, è una bambina fantasma che si diverte a spaventare chi entra nei bagni delle scuole. Ha ispirato libri, manga e anime, dando vita a un genere letterario. Perché pubblichiamo in copertina una storia di fantasmi? Si avvicina il Natale e quel periodo dell’anno in cui si leggono libri davanti al camino e a una cioccolata calda. Ci sembra il momento perfetto per scoprire nuove storie, magari leggendole insieme ai nonni o ai genitori. L’illustrazione è di Kaede Condorelli.