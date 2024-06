Un’economia in crescita

Rispetto al resto d’Europa, la Spagna sembra essersi ripresa meglio dopo la pandemia, in parte grazie anche ai fondi dell’Unione. Tra i settori che hanno avuto più successo c’è quello turistico, che però ha fatto aumentare il costo degli affitti in tutto il paese. Il video di Arte.

Crisi climatica

I morti alla Mecca sono un avvertimento per tutti

Più di 1.300 pellegrini hanno perso la vita per le temperature che hanno superato i 51 gradi.

Migranti

Come funzionano i voli di rimpatrio forzato

Ogni anno migliaia di migranti irregolari sono espulsi dall’Italia verso la Tunisia. Un’inchiesta.

Europa

L’obesità sta diventando un problema

Un europeo su sei è obeso. Una condizione in aumento che causa discriminazioni e seri rischi per la salute.

Italia

L’invenzione del futuro di Danilo Dolci

Per l’attivista nonviolento l’educazione è una leva di rivolta ed emancipazione. Un ritratto a cent’anni dalla sua nascita.

Cultura

I festival di fotografia dell’estate, in Italia

Dal Piemonte alla Calabria, una rassegna degli appuntamenti più importanti.

Sesso

Giochi pericolosi

“Ho letto che gli amanti del bdsm si danno ai giochi dolorosi per trovare una catarsi. Lo faccio anch’io”.