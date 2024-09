Internazionale.it

Quest’anno Internazionale a Ferrara si terrà dal 4 al 6 ottobre. Giornalisti, scrittrici, attivisti e artiste provenienti da tutto il mondo incontreranno il pubblico del festival. Tornano anche le rassegne di audiodocumentari e documentari internazionali, insieme a presentazioni di libri e laboratori per bambine e bambini. La partecipazione agli eventi è gratuita e senza prenotazione. Anche quest’anno ci saranno workshop su giornalismo, fotografia, fumetto, scrittura e molto altro (ci si iscrive qui). Per aggiornamenti iscriviti alla newsletter del festival.

Internazionale Kids

Fare lezione usando un chatbot

Settembre è il mese in cui si torna a scuola e abbiamo deciso di festeggiarlo come si deve: a pagina 38 trovate il poster con l’orario scolastico disegnato da Philip Giordano, un illustratore italiano che vive a Tokyo; a pagina 18 un articolo racconta che in alcune scuole degli Stati Uniti si fa lezione in classe usando un chatbot chiamato Mundo; a pagina 41 scoprirete chi ha avuto la brillante idea di inventare i libri delle vacanze, mentre a pagina 32 ci sono i consigli del New York Times for Kids per imparare ad andare a scuola da soli.

Podcast

In copertina è il podcast settimanale di Internazionale per ascoltare l’articolo di copertina, letto da Natalie Norma Fella. All’inizio di ogni episodio l’editor che ha selezionato l’articolo spiega la sua scelta. In copertina esce il venerdì all’ora di pranzo ed è riservato a chi ha un abbonamento: può essere ascoltato solo dal sito di Internazionale o, più comodamente ancora, con la nuova app.