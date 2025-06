Fotografia Romanzo di formazione in periferia Angelo Leonardo ha fotografato le ragazze e i ragazzi di quartieri come Barona o Corvetto, a Milano.

Un ecosistema in pericolo Il banco Saya de Malha, nell’oceano Indiano, è una vasta prateria marina che assorbe l’anidride carbonica 35 volte più velocemente delle foreste pluviali. Trovandosi in acque internazionali, è minacciato dalla pesca aggressiva di una flotta di pescherecci. Il video di The Outlaw Ocean Project.

Gli animali sono intelligenti?

Ecco una domanda che incuriosisce milioni di proprietari di animali, amanti di animali, veterinari e scienziati di tutto il mondo: quanto sono intelligenti gli animali? Un tempo si pensava che un cervello con miliardi di neuroni fosse un prerequisito dell’intelligenza. Il cervello umano ha circa 86 miliardi di neuroni. Per fare un confronto, cani e gatti ne hanno meno di un miliardo. Eppure più studiamo le emozioni degli animali più scopriamo che gli umani non sono affatto speciali, come racconta l’articolo che pubblichiamo in questo numero.