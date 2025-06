Forse gli ultimi sei mesi di caos politico in Corea del Sud hanno trovato il loro epilogo il 3 giugno con l’elezione alla presidenza del candidato progressista Lee Jae-myung, che ha vinto con un ampio margine. L’instabilità era un lusso che il paese non poteva permettersi a lungo, in un contesto regionale e internazionale estremamente instabile.

La crisi era stata aperta dall’imposizione della legge marziale da parte del presidente conservatore Yoon Suk-yeol, immediatamente contestata dalla mobilitazione dei parlamentari e dei cittadini scesi in piazza per opporsi. In seguito il paese aveva faticato a ritrovare la stabilità politica ed economica. Le elezioni presidenziali dovrebbero scrivere la parola “fine” su questa crisi, anche se il paese resta diviso.

Lee Jae-myung prende in mano le redini di un paese scosso da sei mesi agitati e alle prese con sfide proibitive, a cominciare da quelle presentate dalle due potenze nucleari vicine, la Cina e la Corea del Nord, e da quelle del suo principale alleato, gli Stati Uniti, diventati ormai imprevedibili (per usare un eufemismo).