Un numero pieno di giochi estivi

L’articolo di copertina del prossimo numero arriva dal giornale svedese Kamrat­posten e parla di vacanze: quelle fatte di zanzare, mal d’auto e pomeriggi lunghi in cui sembra non succedere nulla. Contiene anche un elenco di idee da sperimentare durante l’estate, per accendere la curiosità e osservare meglio il mondo che ci circonda. Per chi ha la passione per la scienza, un articolo tradotto dal giornale statunitense Science News Explorer racconta che alcune piante cambiano la composizione del nettare in base al ronzio degli insetti. In edicola dal 30 luglio.

Pride è un podcast settimanale di Internazionale con Alberto Emiletti e Claudio Rossi Marcelli. Da giovedì 19 giugno racconta in otto puntate il World pride di Roma del 2000, per riscoprire, a venticinque anni di distanza, la più grande manifestazione per i diritti lgbt+ in Italia attraverso le voci di chi c’era. Pride è disponibile sul sito e sull’app di Internazionale.

Cosa significa essere maturi

Diventare adulti non sempre coincide con il raggiungimento della maggiore età: è un processo diverso per ognuno di noi, e può concludersi anche dopo molti anni, spiega Alain de Botton. Ma cosa si intende per “identità adulta”? La psicoterapia, che più di ogni altra disciplina si occupa di questo tema, ha individuato dodici elementi per capire se si è davvero maturi. Diritti

La crisi delle carceri vista da San Vittore

L’istituto milanese riassume tutto quello che non va di un sistema che somiglia a una trappola. Crisi climatica

L’estrema destra contro la transizione energetica

Per i partiti populisti e le lobby industriali bisogna scegliere fra la transizione verde e la giustizia sociale. Fotografia

Consumismo a colori

Lucia Buricelli ritrae New York come un ecosistema vorticoso. Sesso

Faccia a faccia con papà

“Temo di incrociare mio padre in uno spazio kinky”.