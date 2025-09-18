Quando si diventa adulti? Per diventare adulti non c’è un interruttore che scatta a diciotto anni, ma bisogna affrontare un viaggio lungo e complesso, fatto di molte tappe diverse: a volte si fanno grandi salti in avanti, altre volte si procede a piccoli passi, altre ancora si torna indietro per ricominciare da capo. Crescere significa fare esperienze, commettere errori, imparare e soprattutto assumersi la responsabilità delle proprie azioni. È un percorso che può durare anni e prendere molte direzioni, come racconta l’articolo tradotto dal sito d’informazione The Conversation. In edicola dal 24 settembre.

Il festival di Internazionale

Quest’anno Internazionale a Ferrara si terrà dal 3 al 5 ottobre. Ci saranno come sempre giornalisti, scrittrici, attivisti e artiste di tutto il mondo. Tornano anche le rassegne di audiodocumentari e documentari internazionali, insieme a presentazioni di libri, laboratori per bambine e bambini e una serie di incontri per adolescenti. L’ingresso agli eventi è gratuito. Anche quest’anno ci saranno workshop su giornalismo, fotografia, podcast, scrittura e molto altro. Le iscrizioni sono aperte, qui trovi tutte le informazioni. Per aggiornamenti iscriviti alla newsletter del festival.