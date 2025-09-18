Internazionale Kids
Quando si diventa adulti?
Per diventare adulti non c’è un interruttore che scatta a diciotto anni, ma bisogna affrontare un viaggio lungo e complesso, fatto di molte tappe diverse: a volte si fanno grandi salti in avanti, altre volte si procede a piccoli passi, altre ancora si torna indietro per ricominciare da capo. Crescere significa fare esperienze, commettere errori, imparare e soprattutto assumersi la responsabilità delle proprie azioni. È un percorso che può durare anni e prendere molte direzioni, come racconta l’articolo tradotto dal sito d’informazione The Conversation.
Internazionale a Ferrara
Il festival di Internazionale
Quest’anno Internazionale a Ferrara si terrà dal 3 al 5 ottobre. Ci saranno come sempre giornalisti, scrittrici, attivisti e artiste di tutto il mondo. Tornano anche le rassegne di audiodocumentari e documentari internazionali, insieme a presentazioni di libri, laboratori per bambine e bambini e una serie di incontri per adolescenti. L’ingresso agli eventi è gratuito. Anche quest’anno ci saranno workshop su giornalismo, fotografia, podcast, scrittura e molto altro. Le iscrizioni sono aperte, qui trovi tutte le informazioni. Per aggiornamenti iscriviti alla newsletter del festival.
Contro il ponte di Messina
Il progetto di un ponte sullo stretto, che dovrebbe collegare la Sicilia e la Calabria, torna periodicamente al centro del dibattito politico, mentre le vere urgenze del territorio restano irrisolte. Ora il governo Meloni vuole davvero realizzarlo. Le voci di chi da anni si oppone alla costruzione di quest’opera, nel reportage video di Federica Stagni e Luca Bonaventura.
Nepal
Il paese guarda al futuro
Dopo le proteste che hanno fatto cadere il governo, si prova ad avviare un rinnovamento politico.
Regno Unito
Cosa c’è dietro il raduno contro i migranti
La situazione è più pericolosa di quanto sembra.
Fotografia
Viaggio in Italia
Il collettivo Cesura getta uno sguardo contemporaneo sulle realtà del Friuli-Venezia Giulia, della Calabria e della Sardegna.
Sessualità
I ruoli sono cambiati
L’idea della donna-oggetto che nel sesso si limita a “ricevere” è crollata.
