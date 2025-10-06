Dove può abitare un rifugiato, se tutte le case sono distrutte? Cos’è la sicurezza, quando implica la distruzione sistematica di un altro popolo? La giornalista di Internazionale Francesca Gnetti ha intervistato Francesca Albanese, giurista e relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati. Un racconto della Palestina attraverso le storie raccolte e le persone che Albanese ha incontrato in più di tre anni di lavoro sul campo.

L’evento, che si è tenuto il 3 ottobre al teatro Comunale in occasione del festival di Internazionale a Ferrara, è stato trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Internazionale.