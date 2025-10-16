Internazionale.it
Gibilterra dopo la Brexit
L’uscita del Regno Unito dall’Unione europea ha causato diversi problemi per il piccolo territorio britannico nel sud della Spagna, in particolare per gli spostamenti da un lato all’altro del confine. A giugno è stato raggiunto un accordo per aprire la frontiera, restano però alcuni nodi da sciogliere. Il video di Arte.
Venezuela
Cosa lega la nuova Nobel per la pace agli Stati Uniti
María Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana, ha chiesto l’aiuto di Washington per destituire Nicolás Maduro.
Italia
Sono arrivati gli studenti dalla Striscia di Gaza
Finora sono 39, ma altri 150 aspettano di partire.
Cinema
Un film sui fantasmi di Springsteen
Springsteen. Liberami dal nulla non è un’opera perfetta ma è sincera e scongiura l’effetto karaoke di altre pellicole.
Madagascar
L’esercito porta via la rivolta alla generazione Z
Le proteste dei giovani si sono concluse con un colpo di stato.
Fotografia
La resistenza delle madri di Hebron
Nel libro ’Om/Motherla fotografa Barbara Debeuckelaere ha affidato il racconto della quotidianità del quartiere Tel Rumeida ad alcune delle sue abitanti.
Relazioni
“Ho detto a mia moglie che amo un uomo”
Ludovic, 49 anni, racconta il primo e l’ultimo giorno di una sua storia d’amore.
L’impunità dei coloni
L’impunità dei coloni è il primo volume della nuova collana di tascabili di Internazionale. Un’inchiesta, uscita sul New York Times Magazine, sulla radicalizzazione della destra ebraica che racconta come il movimento dei coloni israeliani è riuscito a conquistare le istituzioni d’Israele.
Internazionale Kids
Quando si diventa adulti?
Diventare adulti non è un interruttore che scatta a diciotto anni, è più simile a un viaggio con tante tappe diverse. “A volte si fanno grandi salti in avanti, altre volte piccoli passi, altre ancora si torna indietro per ricominciare”, racconta l’articolo che abbiamo tradotto da The Conversation.
Newsletter
Numeri
I giornali sono pieni di grafici che raccontano l’attualità, ma non sempre sono facili da interpretare. Per leggere dati e visualizzazioni servono le domande giuste. Numeri è la nuova newsletter di Internazionale a cura di Donata Columbro. Arriva ogni due settimane il lunedì ed è riservata alle abbonate e agli abbonati di Internazionale. Ci si può iscrivere qui.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it