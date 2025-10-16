Internazionale.it

L’impunità dei coloni

L’impunità dei coloni è il primo volume della nuova collana di tascabili di Internazionale. Un’inchiesta, uscita sul New York Times Magazine, sulla radicalizzazione della destra ebraica che racconta come il movimento dei coloni israeliani è riuscito a conquistare le istituzioni d’Israele.

Internazionale Kids

Quando si diventa adulti?

Diventare adulti non è un interruttore che scatta a diciotto anni, è più simile a un viaggio con tante tappe diverse. “A volte si fanno grandi salti in avanti, altre volte piccoli passi, altre ancora si torna indietro per ricominciare”, racconta l’articolo che abbiamo tradotto da The Conversation.

Newsletter

Numeri

I giornali sono pieni di grafici che raccontano l’attualità, ma non sempre sono facili da interpretare. Per leggere dati e visualizzazioni servono le domande giuste. Numeri è la nuova newsletter di Internazionale a cura di Donata Columbro. Arriva ogni due settimane il lunedì ed è riservata alle abbonate e agli abbonati di Internazionale. Ci si può iscrivere qui.