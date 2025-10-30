Internazionale.it
Un bulldozer per demolire Gaza
Il D9 è un bulldozer prodotto negli Stati Uniti e poi trasformato per fini militari dall’esercito israeliano. A Gaza ha una doppia funzione, strategica e politica: proteggere l’avanzata dei soldati e radere al suolo gli edifici. L’obiettivo è rendere la Striscia inabitabile e impedire il ritorno dei palestinesi. Il video di Le Monde.
Economia
Presto il mondo andrà a energia solare
La diffusione di sistemi fotovoltaici sta aumentando rapidamente. Potranno dominare la produzione mondiale di energia?
Belgio
Cresce la protesta contro il governo
Le misure di austerità previste colpiranno le fasce più deboli.
Italia
Negli ospedali mancano gli sportelli antiviolenza
Permetterebbero alle donne di uscire da situazioni critiche e aiuterebbero a raccogliere dati sulla diffusione degli abusi.
Africa
Camerun e Costa d’Avorio intrappolati nel passato
La rielezione dei due leader ultraottantenni è frutto di un immobilismo politico che rende le alternanze impossibili.
Musica
Salmo va veloce
Intervista al rapper sardo, che sta portando il suo album Ranch in giro per l’Italia.
Fotografia
L’Afghanistan tra realtà e rappresentazione
It can never be the same è il nuovo libro del fotografo Lorenzo Tugnoli, che ha vissuto nel paese tra il 2019 e il 2023.
Podcast
Guerra è un nuovo podcast di Internazionale con Davide Maria De Luca. Cinque puntate per raccontare che cos'è e che cos'è stata la guerra, oggi che i conflitti sembrano improvvisamente tornati centrali nella nostra vita politica e culturale.
Internazionale Kids
In classe senza telefono
In molte famiglie è un grande argomento di discussione, forse il più importante di tutti: l'uso del telefono. A che età si dovrebbe avere? Per farci cosa? Quali app sono permesse e quali vietate? Restare a lungo davanti allo schermo può causare disturbi del sonno e difficoltà di concentrazione. Raccontiamo l'esperienza di una scuola tedesca dove il divieto di usare lo smartphone è stato deciso dopo una discussione collettiva tra insegnanti, genitori e studenti.
Newsletter
Numeri
I giornali sono pieni di grafici che raccontano l'attualità, ma non sempre sono facili da interpretare. Per leggere dati e visualizzazioni servono le domande giuste. Numeri è la nuova newsletter di Internazionale a cura di Donata Columbro.
