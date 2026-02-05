Internazionale.it
Speranze di riunificazione
Con l’inizio del 2026 la Repubblica di Cipro ha assunto per sei mesi la presidenza di turno del consiglio dell’Unione europea. L’Unione potrebbe facilitare in diversi modi i negoziati per la riunificazione dell’isola, divisa dal 1974, quando l’esercito turco ha occupato la parte nord del territorio. Il video di Arte.
Cuba
La crisi peggiore
La vita quotidiana è un incubo e la pressione dgli Stati Uniti per un cambio di regime è al massimo.
Economia
L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando l’industria del porno
La pornografia creata dalle ia inonderà presto la rete.
Economia
Perché il prezzo dell’oro continua ad aumentare
Di solito s’impenna nei periodi di panico degli investitori, ma da un po’ di tempo cresce anche quando le borse vanno bene.
Lavoro
Il mio viaggio da giornalista ad autista di Uber
“Una volta raccontavo le situazioni difficili. Oggi le vivo”, scrive l’ex corrispondente dell’agenzia Reuters a Roma.
Cinema
No other choice supera ogni aspettativa
È un film innovativo e intriso di umorismo nero, che parla delle pressioni esercitate dal capitalismo sulla vita di tutti.
Il consulente etico
Uno sceneggiatore può usare le ia?
La risposta del filosofo Kwame Anthony Appiah.
Podcast
Complotti è un nuovo podcast di Internazionale. In sei puntate Leonardo Bianchi racconta come e perché le teorie del complotto non sono solo bizzarre fantasie, ma storie capaci di creare movimenti e influenzare la realtà. Il podcast sarà online con una puntata al mese. Complotti è disponibile sull’app e sul sito di Internazionale e su tutte le piattaforme
Internazionale Kids
La nuova corsa per la Luna
Sono passati decenni da quando un essere umano ha messo piede sulla Luna e oggi qualcuno vuole tornarci. Tra errori di computer, rivalità tra superpotenze e investimenti enormi, lo sbarco del 1969 è stato una delle imprese più ambiziose della storia. Da allora la Luna continua a influenzare la vita sulla Terra e a fornire risposte sull’origine del nostro pianeta. Oggi Stati Uniti, Cina ed Europa guardano di nuovo al satellite, tra missioni, basi permanenti per ricerche scientifiche e progetti di esplorazione sempre più lontani.
Internazionale Extra Large
Il grande terremoto è il quarto volume della collana di tascabili di Internazionale. Il premio Pulitzer Kathryn Schulz ricostruisce la scoperta della faglia di Cascadia, lungo la costa tra la California e il Canada, che potrebbe provocare il peggior terremoto del Nordamerica. In edicola, 68 pagine, 7 euro.
