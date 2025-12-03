A dicembre del 2023, nei primissimi numeri di Artificiale, abbiamo parlato spesso dell’Ai act, il regolamento europeo per le intelligenze artificiali. Il percorso per l’approvazione era ancora in corso; il trilogo – cioè la fase di trattativa fra parlamento, consiglio e commissione europea – era una vera e propria maratona politica.

Già due anni fa avevamo intuito che, fin dal via libera, ci sarebbero stati problemi, incongruenze, ambiguità e meccanismi difficili da applicare. Sembrava che l’Ai act, ben lontano dall’essere una specie di costituzione delle ia valida per tutti, fosse invece molto fragile, spesso difficile da tradurre in regole efficaci e coerenti per governi, aziende e società civile. Ma, soprattutto, era già chiaro che ci sarebbero state molte forze in gioco che avrebbero cercato di plasmare le regole e l’entrata in vigore di prescrizioni e divieti.

Oggi quella stessa legge è di nuovo sul tavolo della politica europea. La Commissione europea, infatti, ha presentato un pacchetto di riforme chiamato digital omnibus. È stato annunciato il 19 novembre 2025 e contiene una serie di proposte per “semplificare” – almeno, questo è l’obiettivo dichiarato – il quadro regolamentare digitale europeo.

Numerose norme toccano proprio l’Ai act, oltre al Gdpr (il regolamento europeo per la tutela della privacy) e il trattamento dei dati. La mossa, che ha comunque basi pragmatiche e concrete, è stata interpretata da molte organizzazioni per i diritti digitali come un arretramento sistematico, il più grande da quando l’Unione europea ha iniziato a legiferare su questi temi.