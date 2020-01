Chi sfiderà Trump? Guida alle incerte primarie democratiche

Il 3 febbraio cominciano in Iowa le primarie del Partito democratico statunitense per scegliere il candidato che sfiderà Donald Trump alle elezioni presidenziali del 3 novembre. Nell’arco di quasi cinque mesi voteranno tutti i cinquanta stati (e anche i territori dipendenti, come le Samoe Americane e Puerto Rico). Ogni stato mette in palio un certo numero di delegati, assegnati ai candidati in base ai voti ottenuti alle urne. Vince la nomination il candidato che ottiene la metà più uno dei delegati, cioè 1.990. L’investitura ufficiale del candidato avverrà durante la convention del partito, che si terrà a Milwaukee, in Wisconsin, tra il 13 e il 16 luglio 2020.

Saranno mesi intensi e segnati dall’incertezza. Le primarie dei partiti politici statunitensi sono di per sé dei processi lunghi, perché sono concepite in modo che alla fine venga selezionato un candidato forte a livello nazionale, capace di competere in stati con caratteristiche politiche e demografiche diverse, di reggere gli immancabili urti di una campagna elettorale presidenziale e di raccogliere fondi e finanziamenti nel lungo periodo. Le primarie democratiche sono generalmente più lunghe di quelle repubblicane, perché in quasi tutti gli stati i delegati sono assegnati su base proporzionale, quindi anche i candidati meno forti possono conquistare dei delegati e restare in corsa a lungo anche se hanno poche possibilità di ottenere la nomination. E le primarie democratiche del 2020 potrebbero essere ancora più lunghe e incerte del solito. Questo perché, a quattro anni dalla battaglia tra Hillary Clinton e Bernie Sanders, e dalla dolorosa sconfitta di Clinton contro Donald Trump, il partito e il suo elettorato stanno ancora cercando di capire in che direzione andare.

Le elezioni di metà mandato del novembre 2018, in cui i democratici hanno ripreso il controllo della camera, hanno mandato segnali contrastanti: se è vero che un numero senza precedenti di rappresentanti giovani e radicali – come Alexandria Ocasio-Cortez e Ilhan Omar – è entrato al congresso, la vittoria democratica è stata dovuta anche agli ottimi risultati dei candidati moderati nei sobborghi ai margini di grandi città in zone tradizionalmente conservatrici (come l’Oklahoma). Queste dinamiche hanno alimentato un’incertezza sull’identità del partito che ha finito per condizionare anche la corsa alle primarie per le presidenziali: il campo dei pretendenti si è allargato come non era mai successo nella storia recente (fino a pochi mesi fa i candidati erano più di venti), portando nella competizione figure poco convenzionali, tra cui un miliardario, un gestore di hedge fund e il sindaco di una piccola città dell’Indiana. Con il passare del tempo la rosa si è ristretta, ma al momento ci sono almeno quattro candidati con buone argomentazioni per sostenere di essere la persona di cui il partito ha bisogno. Nessuno di loro, però, sembra la risposta convincente alla domanda che in molti si fanno negli Stati Uniti e nel resto del mondo: chi può battere Trump?

Prima di passare in rassegna i punti di forza e di debolezza dei candidati favoriti, e i temi su cui presumibilmente si decideranno le primarie, qualche altra informazione utile sul loro funzionamento.

La spinta dell’Iowa

Nella maggior parte degli stati le primarie si svolgono attraverso elezioni classiche, in cui gli elettori vanno al seggio ed esprimono segretamente la loro preferenza. Ma in una manciata di stati si usa un metodo diverso, i cosiddetti caucus. È il caso dell’Iowa, lo stato che tradizionalmente dà inizio alle primarie. Si tratta di riunioni in cui gli elettori si incontrano in palestre, scuole o biblioteche ed esprimono pubblicamente il loro sostegno per uno dei candidati. I candidati che nella prima votazione rimangono sotto una certa soglia di consensi (in Iowa il 15 per cento) sono eliminati dalla competizione. A quel punto comincia una serie di dibattiti e trattative – tra persone che nella maggior parte dei casi sono amici, parenti e conoscenti, soprattutto nei piccoli centri – in cui i sostenitori dei candidati ancora in corsa cercano di convincere quelli dei candidati eliminati e degli altri in gioco a passare dalla loro parte. Poi si vota di nuovo, e in base al risultato finale sono calcolati matematicamente i delegati ottenuti da ogni candidato.

Il caucus si svolge in un giorno lavorativo e può durare diverse ore, quindi tende a favorire i candidati che hanno una base di sostenitori entusiasti e attivi sul territorio. Questa formula è criticata da chi la considera antidemocratica perché tende a ridurre la partecipazione politica. Altri la difendono sostenendo che consente ai cittadini di portare avanti in maniera efficace le loro istanze e le loro preoccupazioni. Sta di fatto che il caucus dell’Iowa è un momento storicamente fondamentale: può dare nuovo slancio a un candidato in difficoltà, affossare la candidatura di quello favorito o perfino catapultare in cima alla lista dei favoriti un candidato che fino a quel momento non era preso sul serio. Nel 2008 l’Iowa segnò la svolta per la campagna elettorale di Barack Obama, che vincendo in quello stato a maggioranza bianca e moderato dimostrò di poter attirare elettori di estrazioni diverse e di poter essere competitivo su scala nazionale; quattro anni prima una sconfitta in Iowa fece collassare la candidatura di Howard Dean, arrivato favorito a quell’appuntamento, e aprì la strada alla vittoria alle primarie di John Kerry, poi sconfitto da George W. Bush. Qui una guida chiara e completa ai caucus dell’Iowa..

L’Iowa è importante soprattutto se preso in coppia con il New Hampshire, il secondo stato a votare (l’11 febbraio). Dal 1980 in poi, in tutte le primarie (tranne una) sia i repubblicani sia i democratici hanno assegnato la candidatura alle presidenziali a chi ha vinto le primarie in Iowa, in New Hampshire o in entrambi gli stati. Inoltre, dal 2000 tutti i democratici che hanno vinto in Iowa hanno poi conquistato la nomination. Varie analisi hanno dimostrato che l’esito del caucus in questo stato condiziona anche l’orientamento degli elettori in altri stati, soprattutto nelle primarie dove ci sono molti candidati in corsa ma nessuno apparentemente dominante, come è il caso di quelle attuali.