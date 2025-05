È probabile che vi sia capitato di leggere che la costituzione degli Stati Uniti garantisce una separazione netta. È vero, ma è anche vero che le scuole religiose ricevono finanziamenti dal governo, che sulle banconote in dollari c’è scritto “in God we trust” (abbiamo fede in Dio), che sono previste esenzioni fiscali per le istituzioni religiose, che nel giuramento di fedeltà alla bandiera c’è scritto “under God” (sotto Dio) e che i presidenti mettono la mano sulla Bibbia durante la cerimonia d’insediamento (e si potrebbe andare avanti ancora e ancora). Come si spiega?

Oggi gli americani hanno molto a cuore le loro chiese, moschee, sinagoghe e templi vari, e in entrambi i partiti politici ci sono persone credenti che vedono i tentativi di limitare il peso della religione nella società come attacco contro la loro fede, oltre che contro la costituzione (questo spiega peraltro perché nessuna amministrazione ha seriamente tentato di abolire le esenzioni fiscali per le organizzazioni religiose).

L’altra parte della spiegazione per quell’apparente contraddizione riguarda le leggi, e per capirla bisogna addentrarsi un po’ nel diritto e tornare alla costituzione. A proposito della religione i padri fondatori scrissero un’unica frase che cercava allo stesso tempo di imporre la laicità dello stato e di garantire la libertà religiosa: “Il congresso non emanerà nessuna legge che istituisca una religione o ne proibisca il libero esercizio”. Due righe apparentemente molto chiare ma che in realtà si prestano a conclusioni molto diverse in base a come vengono interpretate.

Negli Stati Uniti è la corte suprema a determinare il significato della costituzione e applicarla ai singoli casi, e questo significa che le leggi e il paese in generale possono prendere direzioni diverse o anche opposte a seconda dell’orientamento della maggioranza dei giudici. Il caso dei finanziamenti alle scuole religiose è il più emblematico e anche il più interessante, perché riflette l’evoluzione politica e ideologica degli ultimi decenni.

Per molto tempo la corte suprema ha interpretato quelle due righe mettendo l’accento sulla separazione tra stato e chiesa. Nel 1947, con la sentenza Everson contro board of education, stabilì che “nessuna tassa, grande o piccola, può essere imposta per sostenere attività o istituzioni religiose”. Le cose hanno cominciato a cambiare a partire dagli anni settanta, quando la nomina di molti giudici conservatore ha spinto la giurisprudenza verso un’interpretazione che si preoccupava di più della libertà religiosa e quindi tendeva a dare ragione alle scuole religiose.