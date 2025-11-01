Steve, di Tim Mielants, si apre con un uomo ripreso in primo piano, a cui una voce fuori campo chiede se può cominciare con le domande. Intuiamo che la stanza in cui si trova è un’aula dalla lavagna scarabocchiata sullo sfondo, ma non sappiamo se stiamo assistendo a un interrogatorio, a un documentario, a un colloquio di lavoro o una seduta terapeutica. In ogni caso, l’intervista parte male perché l’uomo, Steve (interpretato da Cillian Murphy), è molto turbato e crolla, costringendo a interrompere la sessione.

La scena successiva si sposta in aperta campagna: Steve guida, sta appuntando a voce delle cose su un piccolo registratore, poi si ferma quando vede un ragazzo, Shy, ballare immerso nella musica che ascolta in cuffia. Scopriamo presto che Steve è un preside, e Shy uno dei suoi studenti. Quando arrivano a scuola, la Stanton Wood, trovano ad aspettarli una troupe televisiva venuta per girare un servizio.

Conosciamo meglio la Stanton Wood attraverso le parole della giornalista: “Alcuni la definiscono ‘l’ultima chance’, alcuni ‘una costosissima discarica per gli scarti della società’. Un intervento educativo radicale e progressivo, o una sala d’attesa per il riformatorio. Probabilmente, è un un insieme di tutto questo”.

La Stanton Wood è una vecchia villa riconvertita in centro per ragazzi problematici o con piccoli precedenti penali, che vivono lì alternando lezioni, attività, regole e sostegno psicologico. Come altre strutture simili, la proprietà è privata ma la gestione è affidata agli enti locali, che si occupano del personale e dei programmi. A metà degli anni novanta, il periodo in cui è ambientato il film, nel Regno Unito il dibattito su questi istituti era piuttosto acceso, mentre il governo li reindirizzava verso un modello meno educativo e più orientato alla sicurezza, tagliando le risorse.

Spiega ancora la giornalista: “I detrattori di scuole simili sottolineano spesso i costi: dopotutto, trentamila sterline all’anno per ciascun ragazzo vengono prelevati dalle tasche dei contribuenti. Stiamo pagando perché giovani che si sono comportati male frequentino una lussuosa scuola privata, o stiamo investendo in una chirurgia sociale radicale che trasformi mele marce in frutta pregiata? Chi critica posti come questo dirà che sono troppo costosi, che manca personale, che sono pericolosi – la polizia viene qui così spesso che c’è un agente dedicato”.