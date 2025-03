Più i tempi sono feroci e il mondo scivola in una crepa, più viene la tentazione di salvare tutto quello che c’è di buono e di bello su un’arca, proprio come nel mito. Ma coloro che sono sull’arca, i buoni, sono pieni di dubbi, alla ricerca di qualcosa. Dopo il successo del Capitale, che portava in scena la lotta degli operai del Collettivo di fabbrica Gkn, i registi Nicola Borghesi ed Enrico Baraldi hanno deciso di raccontare cosa succede lungo la rotta del Mediterraneo centrale attraverso le storie degli operatori delle organizzazioni non governative (ong), accusati dalla propaganda politica di essere “taxi del mare” o “vicescafisti”, ragazzi e ragazze che hanno deciso di imbarcarsi per prestare soccorso a chi rischia di morire lungo la traversata del Mediterraneo.

C’è un verso di una canzone di Franco Battiato che conosciamo tutti e che fa così: “Questo secolo oramai alla fine / Saturo di parassiti senza dignità / Mi spinge solo ad essere migliore / Con più volontà”. È il canto liberatorio che riempie il teatro Arena del sole di Bologna alla fine dello spettacolo A place of safety, della compagnia Kepler-452, ed è l’unica concessione all’emotività di una messa in scena che non cede nemmeno a un briciolo di retorica.

Che cosa sono andati a fare per dieci anni volontari, attivisti e umanitari da tutta Europa in mezzo al mare? La risposta sembra scontata: a soccorrere migliaia di persone che sono state abbandonate in mare dai governi, lungo quella che è considerata la rotta più mortale del mondo. E invece lo spettacolo dei Kepler-452 ci propone diverse letture, portandoci su quel confine di mare in cui decine di ragazzi cosmopoliti e poliglotti si sono specchiati per vedere la ferocia di un continente che predica la libertà e l’uguaglianza, ma in realtà pensa a garantirle solo a chi nasce in occidente. Il Mediterraneo, il nostro mare, è un’enorme fossa comune, e questa è soprattutto la storia dei sommersi, dei morti, del tentativo di non cancellarli dalla storia.

I buoni sono pieni di dubbi e di crepe: c’è Floriana Pati, un’infermiera che decide di lasciare il posto fisso in ospedale, perché si rende conto che il servizio offerto dalla sanità non mette più al centro le persone. S’imbarca quindi sulla Life support, la nave umanitaria di Emergency, per ritrovare il senso della sua professione. C’è poi Flavio Catalano, un ufficiale della marina militare italiana che, annoiato dalla sua carriera di impiegato, una volta in pensione decide di unirsi a Emergency, “perché quei ragazzi gli stanno simpatici”.

E ancora Giorgia Linardi, che già da studente universitaria si appassiona alle primavere arabe, si trasferisce a Lampedusa e poi s’imbarca, contro il volere dei suoi genitori, fino a diventare la portavoce di SeaWatch. E poi José Ricardo Peña, l’elettricista, il pagliaccio di bordo, statunitense di origine messicana, figlio di immigrati latinos negli Stati Uniti. Anche lui ha lasciato una “vita normale”, in cui non era contento, per vedere la frontiera da vicino.