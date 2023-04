Il poster più popolare della storia degli Stati Uniti è stato diffuso nel 1976 e ha causato un piccolo attacco di panico morale tra i genitori statunitensi. Raffigurava Farrah Fawcett, la star di Charlie’s Angels, in posa con un costume da bagno rosso intero, mentre sfoggiava il suo perfetto, enorme sorriso. Ne furono vendute dodici milioni di copie. Tra gli acquirenti c’eravamo io e la maggior parte dei miei amici di seconda media, ognuno dei quali la attaccò alla parete della propria camera. Le nostre madri erano scandalizzate, il che suppongo fosse un po’ il punto di tutta la faccenda.

Oggi, cresciuto come scienziato sociale, posso classificare il mio legame con Farrah – che mi sembrava di conoscere, perché era l’ultima persona che vedevo ogni sera quando andavo a dormire – come un legame “parasociale”. Si tratta della tendenza molto comune a creare e coltivare nella propria mente una relazione tra sé stessi e qualcuno che in realtà non si conosce, o che forse proprio non esiste. Può variare da un affetto innocuo, come il mio per Farrah, a un vero e proprio legame d’amore fittizio, che alcuni scienziati sociali chiamano “fictofilia” e che può sembrare più forte di un legame reale.

Mia madre non avrebbe dovuto preoccuparsi di Farrah; nella mia testa ci siamo presto allontanati. In terza media il poster era poco più che una fonte di ilarità per i miei amici. In molti casi, però, le relazioni parasociali possono persistere e rappresentare una sfida per i legami nella vita reale e, quindi, per la felicità. Se il vostro legame con una persona che non conoscete è un po’ troppo intenso, potreste addirittura dover prendere in considerazione una rottura parasociale.

Legami fittizi

Il termine interazione parasociale è stato introdotto negli anni cinquanta dai sociologi Donald Horton e R. Richard Wohl. Erano gli albori della televisione domestica e all’epoca le persone sviluppavano un senso di relazione intima con gli attori che apparivano virtualmente a casa loro. Oggi la definizione è molto più ampia. Dopotutto attori, cantanti, comici, atleti e innumerevoli altre celebrità sono a nostra disposizione in più modi che mai. Creare legami parasociali non è mai stato così facile.

I legami emotivi tra ammiratori e celebrità sono una buona cosa per gli affari. Incoraggiano le persone a consumare più intrattenimento e ad acquistare più prodotti sponsorizzati dalle celebrità per sentirsi vicine ai loro “amici” immaginari. Molte celebrità, addirittura, vendono direttamente interazioni parasociali “personali” attraverso aziende come Cameo. Volete che Caitlyn Jenner vi faccia gli auguri di compleanno? Basta pagare 2.500 dollari.