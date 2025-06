Sono numeri impressionanti e in crescita consistente, secondo alcuni studi del 400 per cento in quarant’anni . È un fenomeno che non comprende solo le scuole statunitensi. In Europa, nel 1996 la strage di Dunblane in Scozia (18 morti e 12 feriti), nel 2002 quella di Erfurt in Germania (17 morti e un ferito), nel 2007 e nel 2008 le due stragi avvenute in Finlandia (a Jokela, 9 morti e 12 feriti; a Kahuajoki, 11 morti e 11 feriti), nel 2023 in un’università a Praga nella Repubblica ceca (18 morti e 25 feriti). In Giappone a Osaka nel 2001 (8 morti e 16 feriti), in Thailandia nel 2022 in un nido (37 morti, di cui 24 bambini), a Suzano in Brasile nel 2019 (10 morti e 11 feriti). Facendo le somme di queste vittime, si può arrivare a più di duemila, quasi tutti minori, spesso bambini, ed educatori e docenti. E questo senza contare la strage di Utøya, in cui Anders Breivik sparò a un gruppo di ragazzi che stavano facendo un campo estivo (69 morti e più di duecento feriti), o il massacro alla scuola di Beslan, in cui nel 2004 morirono 334 persone, tra cui 186 minorenni, e ne rimasero ferite più di settecento.

Abbiamo ormai banche dati che conteggiano queste sparatorie, facendo bene attenzione alla definizione che possiamo darne. Il sito K-12 school shooting database , coordinato da David Riedman, ha messo insieme 2.400 episodi dal 1966. Quando parliamo di massacri scolastici pensiamo quasi sempre agli Stati Uniti, che effettivamente sono ancora il paese più colpito , e quello in cui si è più riflettuto sul fenomeno. Pensiamo facilmente a documentari come Bowling at Columbine di Michael Moore o a film come Elephant di Gus Van Sant.

La strage di Graz è la più grave sparatoria in territorio austriaco dal dopoguerra e una delle più atroci avvenute in una scuola in Europa. Artur A., 21 anni, ha ucciso dieci persone e ne ha ferite gravemente altre dodici. Aveva frequentato quella stessa scuola, ma era stato bocciato due volte e non aveva finito gli studi. Si è ucciso nel bagno. Ha lasciato una lettera ai familiari in cui ripete che era stato vittima di bullismo.

Metodi di ricerca accurati mostrano una serie di elementi ricorrenti in tutte, molte, alcune sparatorie. La scelta del luogo, delle armi, delle vittime appartiene a una gamma piuttosto definita che sembra citare e ricalcare gli omicidi di massa precedenti, per emulazione, per adesione a un genere macabro o per una terribile ragione della violenza che appare evidente: la vendetta. Una vendetta covata mesi come a Columbine, anni come a Graz, decenni come a Dunblane, assurta a progetto politico come a Beslan. Il 93 per cento delle sparatorie è stato pianificato con cura, secondo uno studio dell’associazione Sandy Hook Promise, nata dopo la strage del 2012, per indagare e prevenire la violenza armata nelle scuole. Non è raro che gli attentatori citino esplicitamente altri attentatori, e per questo occorre fare attenzione a non dare troppo risalto agli omicidi, per non farli diventare riferimenti o perfino martiri di un immaginario mortifero.

Ci sono altri fattori che saltano immediatamente all’occhio anche se non vengono subito focalizzati: la quasi totalità degli assassini è di genere maschile. Il 96 per cento secondo una statistica che analizza i casi dal 1982 a oggi. Il 95,4 per cento secondo un conteggio che comprende anche altre sparatorie di massa. In almeno metà degli episodi si tratta di maschi bianchi, di origine caucasica. Nella maggioranza dei casi l’attentatore è uno studente, un ex studente o qualcuno che conosce o ha frequentato l’ambiente scolastico preso di mira. In una percentuale molto alta, che secondo il Washington Post arriva al 79 per cento, dopo l’attentato l’autore uccide anche sé stesso, prima o dopo l’arrivo della polizia, o in un luogo isolato nelle ore successive. In più della metà dei casi la sparatoria finisce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. “È una prova diretta, indiscutibile, empirica che il luogo comune secondo cui ‘l’unica cosa che ferma un cattivo con la pistola è un bravo ragazzo con la pistola’ è sbagliato”, sostiene Adam Lankford, professore di criminologia all’università dell’Alabama, che ha studiato sparatorie di massa per più di un decennio. “È palesemente falso, perché spesso si fermano da soli”.

Non è difficile interpretare queste stragi come omicidi-suicidi. Per la dinamica delle stragi, anche quando non terminano con il suicidio dell’attentatore, è chiaro che chi spara si aspetta o addirittura cerca una fine nel massacro di cui è responsabile. Molto raramente vuole o riesce a fuggire.

Le cause di questi massacri scolastici sembrano essere la conseguenza di un disturbo mentale combinato con la disponibilità di armi. La seconda causa è sicuramente determinante. Statistiche del governo degli Stati uniti soprattutto in era non trumpiana ripetono più volte l’allarmante dato secondo cui la causa più comune di morte tra i minori dal 2000 a oggi è l’uso di armi da fuoco, con una diminuzione importante sotto le due presidenze Obama e una funesta inversione di tendenza durante il primo mandato di Trump. È stato importante il discorso accorato che Obama fece dopo la strage di Sandy Hook sulla responsabilità delle armi. È stato ripreso anche da un bel documentario del 2018, disponibile su Netflix, intitolato Lezioni da una strage a scuola: lettere da Dunblane, in cui due parroci – uno che ha assistito la comunità traumatizzata di Dunblane dopo l’attentato del 1996, uno che ha assistito quella di Sandy Hook nel 2012 – si scrivono e si confrontano su come elaborare il lutto di questi eventi (cosa vuol dire sopravvivere al trauma di un massacro scolastico è un aspetto poco raccontato, ma ci sono diversi studi interessanti).