Il mercato del gas naturale è entrato in un territorio sconosciuto. Le oscillazioni del prezzo di questo carburante il 6 ottobre sono state, per usare le parole di un analista, “senza precedenti dai tempi dell’anno zero delle liberalizzazioni del gas in Europa”. Con una variazione record, il prezzo del gas all’ingrosso nei Paesi Bassi – un valore di riferimento europeo – è cresciuto del 30 per cento in un arco di tre o quattro ore, partendo da un livello già sorprendentemente alto.

Sono numeri che danno i brividi ai governi europei, in vista dell’inverno. E quando l’Ue starnutisce anche il Regno Unito, che dipende pesantemente dalle importazioni dall’altra parte della Manica, si prende un raffreddore.

Questa carenza di gas è stata provocata dalla convergenza di vari fatti in tutto il mondo, dove le diverse economie sono assetate d’energia dopo il rallentamento legato alla pandemia. Al centro della tempesta si trova la Russia. Anche se fornisce solo l’1 per cento del gas britannico, la Russia è la principale fornitrice dell’Europa, con circa il 40 per cento di tutto il gas dell’Ue. E una riduzione dei volumi di gas europei porta all’aumento di prezzi nel Regno Unito e altrove.

Pressioni per il gasdotto Nord Stream 2

Non c’è dubbio che quest’estate la Russia abbia rifornito l’Europa nordoccidentale con volumi di gas inferiori rispetto agli anni precedenti alla pandemia: tra settembre e ottobre sono calati di circa il 17 per cento, secondo Tom Marzec-Manser, dell’azienda di analisi dei mercati energetici Icis Lng.

Il fatto che la russa Gazprom non abbia prenotato una capacità aggiuntiva di transito di gas attraverso l’Ucraina in direzione delle destinazioni europee per ottobre ha spinto alcuni ad accusare il Cremlino di alimentare volontariamente la crisi. “Anche se tecnicamente ha rispettato i suoi obblighi contrattuali con l’occidente, la Russia non ha avuto interesse a capitalizzare l’elevata domanda di gas supplementare dei suoi clienti europei. È l’unico paese che potrebbe davvero alleviare la pressione sui prezzi, e ha deciso di non farlo”, afferma Maria Shagina, ricercatrice in politiche energetiche presso l’università di Zurigo.