Susan Polakoff Shaw, una donna di 61 anni dell’Ohio, è una persona incantevole. Il suo fascino è un dato oggettivo, come il fatto che la neve è fredda o che un quadrato ha quattro lati uguali. Shaw ride rumorosamente e impreca spesso. I suoi capelli ricci, biondi con una sfumatura di rosso, sono raccolti in alto. Indossa un giubbino di jeans, gioielli appariscenti e occhiali con la montatura blu. È la zia stravagante che tutti vorremmo avere. Ma, prima di ogni altra cosa, è una persona piena di energia. “È carismatica, una vera leader”, conferma un’amica.

Nel 2018 Shaw ha partecipato per la prima volta a una riunione di un circolo democratico, e subito ha pensato che quello sarebbe stato il suo prossimo, grande progetto. L’evento era stato piuttosto noioso, con un gruppo di anziani seduti attorno ai tavoli in una grande sala da ballo nella zona orientale di Cleveland. C’erano pizza per tutti e gli abitanti del quartiere intervenivano a turno, ma nessuno si occupava di tenere il conto delle presenze, di organizzare un’attività di volontariato o di pianificare iniziative per il fine settimana, anche se la stagione delle primarie per le elezioni di metà mandato era già cominciata. “Se davvero vogliamo battere Donald Trump le cose devono cambiare”, si è detta Shaw alla fine dell’incontro. Da allora in effetti le cose sono cambiate, e non poco.

Sotto la guida di Shaw e di altre donne, il sonnolento circolo democratico Ward 17 è stato rivitalizzato. In meno di due anni le adesioni sono raddoppiate, passando da 25 a 50. È stato creato un nuovo sito internet ed è stata aumentata la presenza sui social network. Ogni fine settimana il circolo distribuisce materiale illustrativo e invita i cittadini a registrarsi alle liste elettorali in vista delle elezioni. Questo grazie al volontariato di novanta persone, in maggioranza donne.

Attivismo locale

È una tendenza ormai nota da tempo: in tutto il paese il risentimento nei confronti del presidente Donald Trump ha spinto molte donne, soprattutto quelle che vivono nei sobborghi residenziali come Shaw, a fare attività politica e a schierarsi con il Partito democratico. Ma spesso i mezzi d’informazione ignorano un elemento importante: queste donne esprimono la loro rabbia non solo organizzandosi in vista del voto nazionale ma anche indirizzando la loro energia verso obiettivi “minori”, come le elezioni statali, quelle per i distretti scolastici o le competizioni interne ai partiti. Questo attivismo locale potrebbe alterare lo scenario politico statunitense in modo profondo. “Assistiamo alla rinascita di un’antica tradizione americana basata sull’impegno civico”, sostiene Theda Skocpol, politologa e sociologa di Harvard.

Resta da capire se le donne manterranno il loro impegno a prescindere da quale partito conquisterà il potere a Washington. È possibile che gli Stati Uniti stiano entrando in una nuova era dell’attivismo? O si tratta di un fenomeno passeggero legato alla presenza di Trump?

Prima che Trump vincesse le elezioni, Shaw si limitava a leggere i quotidiani. Come ogni elettrice democratica, andava a votare alle presidenziali e ogni tanto faceva donazioni per Planned parenthood e Naral, due organizzazioni che sostengono il diritto all’aborto. Ma non si era mai offerta volontaria per una campagna elettorale. Non aveva mai partecipato a un evento organizzato dalla sezione locale del Partito democratico, e a dirla tutta non era nemmeno sicura di cosa fosse un circolo. In altre parole, somigliava a moltissimi altri elettori democratici, e proprio come molti altri elettori democratici anche lei è stata colta di sorpresa dalla vittoria di Trump. Il giorno dopo le presidenziali del 2016 ha incontrato delle amiche a cui ha espresso tutta la sua frustrazione. “Abbiamo cominciato a lamentarci e a bere vino”, racconta. In quell’occasione una di loro ha confessato di sentirsi come se fosse “rimasta in letargo”. Era una sensazione condivisa.

Hanno deciso che dovevano fare qualcosa, ma non volevano dare vita al “tipico club del libro dei sobborghi bianchi”, racconta Shaw. Hanno cominciato a incontrarsi ogni secondo lunedì del mese, prima in casa e poi in un caffè. Hanno deciso di chiamare la loro organizzazione Grassroots resistance (resistenza dal basso) o “Grr,” un suono onomatopeico che rappresenta il sentimento che provano nei confronti del presidente. Shaw ha cominciato a contattare le frequentatrici della sua piscina per invitarle agli incontri del Grr.