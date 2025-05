In futuro è possibile che gli storici racconteranno l’aprile del 2025 come il momento in cui sono emersi i primi segnali di erosione nel sostegno popolare apparentemente incrollabile nei confronti di Trump. Solo nella prima settimana del mese, infatti, gli Stati Uniti hanno assistito a una nuova ondata di licenziamenti di dipendenti federali, in questo caso in diverse agenzie sanitarie, seguita da una raffica di dazi che ha fatto perdere cifre colossali ai fondi pensionistici. Nonostante la borsa si sia successivamente ripresa, gli azionisti non hanno apprezzato.

Qualche giorno fa, quando è apparso evidente che l’amministrazione Trump non avrebbe facilitato il ritorno nel paese di Kilmar Ábrego García da una prigione di massima sicurezza in Salvador, ho inviato un messaggio a un mio amico d’infanzia che ha votato per Donald Trump alle ultime tre elezioni presidenziali. Volevo chiedergli quale fosse la sua opinione sulla vicenda. “Forse Trump si sta spingendo troppo oltre”, ha ammesso. “Ma lo fa perché è un uomo d’azione e noi volevamo un cambiamento”.

Queste persone sono convinte che Trump abbia inaugurato una nuova epoca segnata dall’azione, come ho potuto constatare negli ultimi giorni attraverso una serie di conversazioni con i sostenitori del presidente e i sondaggisti. “Questi elettori, anche se non sono d’accordo con tutto quello che Trump sta facendo, sono comunque contenti che stia facendo qualcosa. Per loro è meglio di niente”, spiega Rich Thau, presidente del centro di ricerca indipendente Engagious.

I sondaggi registrano un forte calo della popolarità di Trump, con molti elettori che citano l’incertezza economica come motivo del loro malcontento. Anche sull’immigrazione, cavallo di battaglia del presidente, la presa di Trump sui cittadini è peggiorata. Un sondaggio recente rivela che l’indice di gradimento di Trump è il più basso tra tutti i presidenti neoeletti degli ultimi settant’anni. Eppure, mentre gli avversari del presidente esultano per l’apparente pentimento di alcuni suoi sostenitori, sta emergendo una realtà sconfortante: molti elettori di Trump sono al settimo cielo. Per questi milioni di statunitensi felici, a quanto pare, nei primi cento giorni dell’amministrazione c’è stata un’entusiasmante successione di promesse elettorali mantenute e una spinta non verso la rovina economica e il collasso democratico, ma piuttosto verso un’età dell’oro.

Thau conduce ogni mese un focus group con gli elettori che hanno votato per Biden nel 2020 e per Trump nel 2024, e mi ha spiegato che metà dei partecipanti non è in grado di indicare un singolo risultato positivo ottenuto da Biden durante il suo mandato. Per molti di loro gli ultimi cento giorni – comprese le espulsioni volute da Trump ma anche i dazi, la sfilza di decreti, la battaglia contro le università e gli attacchi contro la stampa schierata – hanno creato l’impressione di “un’intensa attività rispetto al suo predecessore”, che già consideravano vecchio, malato e incapace di governare.

Secondo Ben Cadet, studente universitario di 24 anni proveniente da Fort Lauderdale, in Florida, la differenza rispetto all’amministrazione Biden “è come quella che c’è tra il giorno e la notte”. Nel 2020 Cadet ha votato per Biden, ma quattro anni dopo ha scelto Trump perché convinto che i democratici si fossero spostati troppo a sinistra e perché credeva che l’amministrazione Biden non avesse fatto abbastanza per risolvere il problema dell’immigrazione illegale.

“Molti politici parlano e straparlano di quello che faranno, ma poi alla fine non fanno niente”, ha detto a Thau una donna di nome Mary durante uno degli ultimi focus group su Trump (Thau rivela soltanto i nomi di battesimo dei partecipanti). “Invece quello che fa Trump si vede, e lo approvo”.

Se i democratici vogliono recuperare i voti persi, la prima cosa da fare è capire il fascino che Trump esercita sugli elettori. Questo è l’obiettivo del Working class project, una serie di focus group lanciati dall’organizzazione per la raccolta fondi (Pac) American bridge 21st century per capire come mai la classe operaia abbia abbandonato il Partito democratico. In uno dei focus group più recenti un elettore di origine latinoamericana del New Jersey ha descritto in questi termini la sua visione delle cose: “Trump ha schiacciato il piede sull’acceleratore, e trasforma le parole in fatti”.

Un sentimento simile emerge dalle persone che ho intervistato. “Quanti presidenti hanno provato davvero a realizzare tutto quello che volevano, invece di fare marcia indietro?”, mi ha detto Timothy Hance, operaio del settore manifatturiero di 34 anni residente a Ottumwa, in Iowa. Per alcuni elettori di Trump, il desiderio di azione è sufficiente a perdonare gli impulsi più autoritari del presidente. Secondo un sondaggio condotto da Cbs, c’è il doppio di probabilità che, rispetto agli americani in genere, i repubblicani che si identificano con il movimento Maga (Make America great again) considerino “accettabile” arrestare “per sbaglio” persone con un permesso di soggiorno regolare negli Stati Uniti. Molti elettori di Trump con cui ho parlato non gradiscono la possibilità che un cittadino statunitense colpevole di un crimine sia trasferito in un carcere straniero (come ha proposto il presidente), ma un elettore in particolare ha apprezzato l’idea. “Sono criminali incalliti. Se non possiamo giustiziarli, la cosa più umana da fare sarebbe mandarli via”, mi ha detto Hance, convinto che Trump dovrebbe ignorare le sentenze dei “giudici attivisti” che bloccano le espulsioni. “Dovrebbe farlo e basta. Dovrebbe fregarsene”.