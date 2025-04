È il segno più evidente che il metodo “virile” del presidente degli Stati Uniti non sta dando i risultati sperati. Trump ha cercato di impressionare il mondo con un atteggiamento aggressivo fin dal primo giorno del suo secondo mandato, cominciato il 20 gennaio: ha dichiarato che il Canada avrebbe potuto diventare il 51° stato americano, provato a strappare la Groenlandia alla Danimarca, minacciato di impossessarsi del canale di Panama e proposto un progetto immobiliare di lusso per Gaza.

Come regalo per i suoi primi cento giorni alla Casa Bianca, Donald Trump ha ricevuto una batosta: gli elettori canadesi, che aveva sfidato e deriso, hanno scelto il candidato che aveva fatto una campagna nel segno della “resistenza contro il presidente statunitense”. “Trump ha provato a piegarci”, ha commentato trionfante il leader liberale Mark Carney0.

Il presidente statunitense ha voluto imporre rapporti di forza favorevoli a Washington per cambiare l’ordine mondiale a proprio beneficio, scegliendo di essere temuto più che ammirato o invidiato. Ma non ha funzionato. Ha semplicemente accelerato la decomposizione dell’ordine internazionale nato nel dopoguerra, senza proporre alcuna alternativa credibile.

Realizzare un “mondo secondo Trump” si è rivelato più difficile del previsto: la pace in Ucraina, promessa “entro 24 ore” dal suo insediamento, è ancora lontana, mentre il Medio Oriente è tutto fuorché stabilizzato. Quanto all’Europa, minacciata di essere ridotta all vassallo, sogna ora di essere “indipendente dagli Stati Uniti”, come ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz, nonostante in passato sia sempre stato atlantista.

Per quanto riguarda la Cina, Trump ha scatenato una guerra commerciale che non può vincere. Pechino, rivale del ventunesimo secolo degli Stati Uniti, non si lascia intimidire dai dazi astronomici e può permettersi di adottare una strategia della pazienza, mentre Trump deve fare i conti con sondaggi in calo, una borsa in difficoltà e consumatori sempre più preoccupati.