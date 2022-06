Con le tensioni crescenti tra Israele e i palestinesi nelle ultime settimane, è emersa una percezione accentuata e piuttosto circoscritta di ciò che costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale di Israele. Non si tratta più delle proteste dei palestinesi, dei lanciatori di pietre, e neppure dei razzi di Hamas. Oggi il simbolo stesso dell’identità nazionale palestinese è diventato una minaccia. Si tratta della sua bandiera rossa, verde, nera e bianca.

Durante il funerale della giornalista Shireen Abu Akleh, decine di agenti di polizia israeliani hanno assalito il corteo tentando con violenza di impedire alle persone in lutto di marciare davanti all’ospedale, facendo quasi cadere la bara trasportata in spalla da diverse persone. Uno dei bersagli principali di quella forza erano le bandiere palestinesi. La polizia ha attaccato chiunque la sventolasse, arrivando a rompere il finestrino del carro funebre per rimuoverne una deposta all’interno. Il fatto è avvenuto dopo che le autorità israeliane avevano fatto irruzione nella casa della famiglia di Abu Akleh, rimuovendo tutte le bandiere sull’edificio. L’ordine sarebbe arrivato da un capo della polizia distrettuale per fare in modo che i colori palestinesi non fossero mostrati all’evento.

Qualche giorno dopo, in occasione del 74º anniversario della nakba, centinaia di studenti palestinesi con cittadinanza israeliana che sventolavano bandiere palestinesi alle università di Ben Gurion e Tel Aviv sono stati interrotti da attivisti ebrei di destra. L’incidente, poi, è sfociato nella violenza tra le due fazioni e ha portato all’arresto di tre palestinesi da parte della polizia israeliana.

Frenetica campagna di rimozione

La vista delle bandiere palestinesi ha fatto infuriare il ministro delle finanze Avigdor Liberman, che ha minacciato di tagliare il bilancio dell’Università di Ben Gurion. Nel frattempo, la ministra dell’istruzione Yifat Sasha-Biton ha affermato che le immagini provenienti dall’ateneo sono inaccettabili, promettendo di esaminare la questione e verificare se i fatti rientrino nella categoria di “istigazione, violenza o danno ai simboli dello stato”.

Tutto ciò è avvenuto sullo sfondo di una frenetica campagna di rimozione delle bandiere da parte delle forze di occupazione israeliane, della polizia israeliana e dei coloni in Israele e nella Cisgiordania occupata, compresa Gerusalemme Est. Ci sono prove che mostrano che nel villaggio di Huwwara, nella Cisgiordania amministrata dall’Autorità palestinese, l’esercito israeliano ha rimosso le bandiere palestinesi dai lampioni, e ha difeso i coloni che facevano lo stesso. Gli israeliani hanno postato online i video delle loro azioni. In altre scene, invece, sempre postate sui social, si vedono i palestinesi che appendono di nuovo le bandiere.

La collera israeliana per le bandiere esposte nelle università è arrivata fino alla knesset, dove il Likud dell’ex premier Netanyahu ha presentato un disegno di legge che bandisce la bandiera palestinese dalle istituzioni finanziate dallo stato, comprese le università. La proposta ha superato la lettura preliminare con 63 voti favorevoli e 16 contrari, e i deputati dei partiti di destra della coalizione, Tikva hadasha, Yisrael eitenu e Yamina, compreso il premier Bennett, hanno votato insieme all’opposizione. I partiti centristi della coalizione, quello laburista, l’Alleanza blu e bianco e lo Yesh atid del ministro degli esteri Yair Lapid, si sono tutti astenuti. Solo il partito arabo Raam e il partito di sinistra Meretz hanno votato contro. La bozza deve superare tre letture per diventare legge.

La frattura nella knesset

La frattura etnica e ideologica nel voto è stata sorprendente. Da una parte si è schierata la maggioranza ebraica, che considera la bandiera palestinese una “bandiera nemica” e il fatto di sventolarla come una usurpazione dei simboli dello stato israeliano. Dall’altra, i deputati della minoranza araba, che hanno sfidato il disegno di legge, considerandolo un attacco deliberato alla loro identità nazionale in quanto etnicamente palestinesi.

Probabilmente la frattura ha manifestato anche la natura gerarchica della “democrazia etnica” di Israele, che dà precedenza all’ebraismo rispetto ai diritti fondamentali per tutti. Questo significa che solo gli ebrei hanno il pieno potere o il diritto di appropriarsi dello stato e farne uno strumento per far avanzare i propri interessi nazionali.

Anche se il sistema concede ai cittadini palestinesi di Israele il diritto alla rappresentanza, li priva tuttavia degli strumenti necessari per rafforzare i loro diritti politici nei confronti della controparte ebrea. La faccenda si fa particolarmente spinosa quando questi diritti hanno a che fare con la loro identità etnica e nazionale, per lo più considerata antitetica al quadro di riferimento sionista che guida e definisce lo stato. La bandiera palestinese è una delle questioni di scontro.

Era quasi inevitabile che la seduta della knesset evolvesse in una lite furibonda tra i deputati ebrei e quelli palestinesi. Il parlamentare del Likud Eli Cohen, che ha presentato il disegno di legge, ha attaccato la Lista araba unita, affermando che “coloro che vogliono essere palestinesi possono trasferirsi a Gaza o in Giordania”. Citando l’ex primo ministro Yitzhak Shamir, Cohen ha dichiarato: “Gli arabi sono sempre i vecchi arabi, e il mare è sempre il mare”. Il messaggio era che gli “arabi” non cambieranno mai e che il loro scopo resterà sempre quello di spingere gli ebrei in mare. La bandiera palestinese, che lui ha chiamato “la bandiera dell’Olp”, è solo uno strumento per raggiungere questo obiettivo. “Se non vivessero in Israele, vivrebbero nella paura in Libano, in povertà o massacrati a Gaza”, ha continuato Cohen, mentre i deputati palestinesi indignati venivano scortati uno a uno fuori dall’assemblea.

La questione dell’identità

Secondo Adalah, organizzazione per i diritti dei palestinesi israeliani, in base alla legge israeliana, sventolare la bandiera palestinese non è un reato. Un’ordinanza di polizia concede ai funzionari il diritto di confiscare una bandiera solo se questa “comporta una turbativa dell’ordine pubblico o una violazione della pace”. Che cosa costituisca una “turbativa” o una “violazione della pace” tuttavia dipende della valutazione della polizia e dell’esercito israeliani. E come hanno dimostrato i recenti avvenimenti, soprattutto a Gerusalemme Est, “violare la pace” può semplicemente significare contestare l’ordine imposto dall’occupazione o esporre simboli nazionali palestinesi, che è anche un atto di ribellione contro questo ordine.