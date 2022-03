Si è così acceso un dibattito sulla possibilità per i paesi africani, che detengono alcuni tra i più profondi giacimenti di gas del mondo, di potersi fare avanti per riempire il vuoto, rispondendo a una domanda annua di 150-190 miliardi di metri cubi forniti abitualmente dalla Russia all’Europa.

Tuttavia, nel corso di un vertice dei paesi esportatori di gas (Gefc) che si è svolto in Qatar il 21 e il 22 febbraio, l’Ue ha dichiarato che, nel caso di sanzioni contro la Russia, non sarebbe in grado di fornire una quantità considerevole di gas all’Europa in sostituzione di quello russo. È stata sottolineata la necessità di investimenti importanti nelle infrastrutture per il gas e di contratti di lungo termine per poter garantire una fornitura consistente verso l’Europa.

Reti alternative Prima che si arrivi a questo, nelle prossime settimane i paesi europei faranno di tutto per trovare una rete alternativa di rifornimento. In realtà secondo alcune fonti gli Stati Uniti stanno già negoziando con il Qatar che potrebbe essere un sostituto fondamentale nella fornitura di gas all’Ue.

Mentre il conflitto con l’Ucraina prosegue, i prezzi del gas europeo sono aumentati ulteriormente ed è probabile che Mosca possa interrompere le forniture di gas, considerate da più parti come una delle leve che Putin ha a sua disposizione contro l’occidente nella sua ossessione per l’Ucraina.

Il Nord stream 2 è un gasdotto da undici miliardi di dollari di proprietà dell’azienda energetica Gazprom, sostenuta direttamente da Mosca, e corre dalla Siberia alla Germania. Il progetto è stato realizzato per garantire una distribuzione di energia sostenibile nell’Unione europea particolarmente importante alla luce degli aumenti record dei prezzi del gas in Europa, che riceve più di un terzo del suo gas naturale dalla Russia.

La Tanzania ha un volume stimato di 1,6 miliardi di metri cubi di gas e afferma di essere al lavoro con la Shell per esportarlo in Europa e altrove

Di recente la presidente tanzaniana Samia Suluhu Hassan ha affermato che l’invasione russa in Ucraina potrebbe dimostrarsi un’opportunità per le vendite di gas, mentre il paese dell’Africa orientale tenta di assicurarsi un nuovo mercato per l’energia al di fuori dell’Africa. “Che si tratti di Africa, Europa o America, siamo alla ricerca di mercati”, ha dichiarato Hassan. “E per fortuna stiamo lavorando con compagnie europee”. La Tanzania – al sesto posto in Africa per le sue riserve di gas, per un volume stimato di 1,6 miliardi di metri cubi – afferma di essere al lavoro con la Shell per usare le sue enormi riserve di gas offshore ed esportarle in Europa e altrove.

Anche il più grande produttore di gas dell’Africa ha progetti simili. In occasione del vertice dei paesi esportatori di gas a Doha, il sottosegretario per il petrolio della Nigeria Timipre Sylva ha dichiarato ai mezzi d’informazione: “Vogliamo costruire un gasdotto trans-sahariano che porti il nostro gas in Algeria e da lì in Europa”. I commenti della Nigeria sono supportati dalla recente firma di un memorandum d’intesa con l’Algeria e con il Niger e dal proseguimento della costruzione del gasdotto trans-sahariano, lungo 614 chilometri con origine nella Nigeria del nord.

Non c’è alcuna ufficialità sulla data di completamento del gasdotto, di cui si è cominciato a parlare negli anni settanta, ma si prevede che attraverserà la Nigeria settentrionale, entrerà in Niger e arriverà in Algeria, per collegarsi infine all’Europa. Ci sono tuttavia incertezze circa la possibilità che i paesi africani possano offrire una soluzione temporanea adeguata per la fornitura di gas naturale mentre l’Europa si oppone al massacro militare lanciato dalla Russia contro uno dei suoi fornitori di lungo periodo.

Mancanza di infrastrutture

Secondo gli esperti, una mancanza storica di investimenti nelle infrastrutture per il gas ha ostacolato il settore energetico nell’Africa subsahariana, a differenza di quanto accaduto in Nordafrica.

Per esempio, il gasdotto Maghreb-Europa in Algeria – il più grande esportare di gas naturale dell’Africa – trasporta gas naturale attraverso il Marocco verso la Spagna e il Portogallo, e il gasdotto Medgaz collega l’Algeria direttamente alla Spagna. Secondo le stime degli esperti, nel 2020 l’Algeria ha esportato 225 milioni di metri cubi di gas in Spagna e prima di allora esportava ogni anno fino a 481 milioni di metri cubi. Il calo è dovuto a una flessione della produzione di gas successivo al deterioramento delle relazioni con il Marocco; lo scorso ottobre l’Algeria ha annunciato che avrebbe subito esportato il gas direttamente in Spagna.