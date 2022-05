Nel 2014-2015, quando l’aumento del numero di richiedenti asilo in fuga dalle guerre in Siria e Iraq ha messo sotto gli occhi di tutti la necessità di riformare il sistema di accoglienza europeo, gli stati membri dell’Ue hanno deciso di agire. Non attraverso l’attivazione della direttiva sulla protezione temporanea (approvata nel 2001, è stata attivata solo nel marzo 2022 in risposta alla guerra in Ucraina), ma deviando l’attenzione su un continente che era allora al centro delle loro preoccupazioni, l’Africa. Divisi su molte altre problematiche, i governi europei hanno concordato invece sulla necessità di ridurre la cosiddetta immigrazione “irregolare”, soprattutto quella proveniente dall’Africa, e di aumentare il numero di rimpatri delle persone in soggiorno irregolare nell’Ue.

I naufragi del 12 e del 19 aprile 2015 al largo delle coste libiche, in cui sono morte più di 1.200 persone, hanno fornito il pretesto per accelerare queste politiche. Per “salvare vite in mare”, è stato scritto, occorre esternalizzare il controllo delle frontiere, combattere il traffico di migranti e incoraggiare la cooperazione sulle riammissioni mettendo in campo “tutti gli strumenti necessari, anche in materia di cooperazione allo sviluppo”, si legge nella dichiarazione del Consiglio europeo del 23 aprile 2015.

Il Fondo fiduciario di emergenza per l’Africa

Ribadite dalla Commissione e dal Consiglio durante la primavera e l’estate del 2015, queste priorità hanno fatto da sfondo al vertice di La Valletta dell’11-12 novembre 2015, che ha riunito i leader europei e africani per discutere della “gestione delle migrazioni”. In quell’occasione viene lanciato un nuovo strumento finanziario, il Fondo fiduciario di emergenza per l’Africa (Eutf Africa), con l’obiettivo di affrontare “le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti in Africa”.

Questo fondo è stato criticato fin dall’inizio, in primo luogo per la sua natura: istituiti nel 2013, i fondi fiduciari europei di emergenza sono meccanismi finanziari multidonatori che consentono una risposta flessibile e rapida alle situazioni di emergenza nel campo della politica estera. Inseriti al di fuori del bilancio dell’Ue, sono svincolati dal controllo del parlamento europeo. Un’esclusione che non sorprende l’eurodeputata spagnola Sira Rego, vicepresidente di Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica (Gue/Ngl): “L’Eutf è un esempio della mancanza di trasparenza che caratterizza l’Ue, proprio come lo Strumento per i rifugiati in Turchia o come Frontex”.

Secondo Thomas Spijkerboer, professore di diritto delle migrazioni alla Vrije Universiteit Amsterdam, il Fondo fiduciario di emergenza per l’Africa è particolarmente problematico perché la sua realizzazione si basa sulla dichiarazione – ingiustificabile a suo avviso, ma necessaria per aggirare il diritto comunitario degli appalti pubblici – di una situazione di emergenza nei 26 paesi africani coperti dal meccanismo. Una dichiarazione, ha spiegato in una recente intervista alla rivista Parallax, “che fa parte di un modello di applicazione delle regole di base (del diritto della concorrenza, in questo caso) in Europa, ma non in Africa”. Così, secondo le cifre fornite dalla Commissione, questa flessibilità avrebbe permesso di assegnare circa il 70 per cento dei finanziamenti dell’Eutf attraverso procedure di attribuzione diretta e il 30 per cento attraverso procedure di appalto pubblico.

Nell’ambito degli aiuti allo sviluppo, è soprattutto l’obiettivo dichiarato dell’Eutf – ridurre l’immigrazione irregolare dall’Africa – a destare preoccupazione. In effetti, “l’aiuto allo sviluppo è sempre stato e sempre sarà uno strumento per gli stati – lo abbiamo visto recentemente con l’Afghanistan”, osserva Tessa Coggio, che prima di lavorare per l’ong Relief international ha dedicato la sua tesi di laurea all’Eutf (una versione breve è stata pubblicata da Migration Information Source). Ma con questo fondo, la visione precedentemente piuttosto positiva della migrazione come risorsa per lo sviluppo è stata minata dal sopraggiungere di un approccio alla mobilità umana restrittivo e orientato alla sicurezza.