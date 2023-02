“Ogni fortezza e retto confine di pietra/fu costruito da un fervido imperatore/per tener fuori i barbari”. Questi versi del poeta britannico Daljit Nagra (usciti nel numero 1256 di Internazionale) potrebbero servire da epigrafe ai tanti articoli che in questi giorni hanno commentato il ritorno dei muri in Europa. È un tema ricorrente. Nel 2015 diversi stati dell’Unione europea, invece di rafforzare i loro sistemi di accoglienza per far fronte all’aumento di richiedenti asilo, pensarono di risolvere la questione innalzando recinzioni, seguendo l’esempio della Spagna nelle sue enclave di Ceuta e Melilla in Marocco (fin dal 1993), della Grecia al confine con la Turchia (nel 2012) e della Bulgaria, sempre al confine con la Turchia (nel 2014).

Dopo otto anni e millecinquecento chilometri di nuove recinzioni, eccoci di nuovo a parlare di muri e se sia opportuno costruirli usando fondi europei. Il primo a chiederlo, nel 2017, era stato il primo ministro ungherese Viktor Orbán. Nel 2021 l’Ungheria era tornata alla carica in una lettera indirizzata alla Commissione e firmata da altri undici governi europei. Per giustificare la loro richiesta, i dodici agitavano lo spauracchio di un “attacco ibrido caratterizzato da un afflusso di migranti irregolari su larga scala creato artificialmente” da stati terzi.

Il 9 febbraio 2023 la richiesta è ricomparsa sul tavolo del Consiglio europeo, appoggiata da un numero in crescita di stati membri, compresa l’Italia. Nelle conclusioni del Consiglio non è fatto esplicito riferimento ai muri, ma come scriveva il Transnational institute nel suo rapporto del 2019 The business of building walls, “le vere barriere contro la migrazione contemporanea non sono tanto le recinzioni, quanto l’ampio spettro di tecnologie associate, dai sistemi radar ai droni, dalle telecamere di sorveglianza ai sistemi biometrici di rilevamento delle impronte digitali”, tecnologie già sviluppate con soldi europei. La Commissione europea può tentare di rimandare il momento in cui uno stato membro apporrà il logo dell’Ue su un “muro antimigranti” nuovo di zecca, ma si tratterà di un cambiamento minimo. La fortezza Europa poggia su fondi europei già da tempo.

Il terzo modello

I veri protagonisti delle conclusioni del Consiglio europeo in materia di “migrazione” non sono i muri, sono i rimpatri: con quindici occorrenze, si conferma la grande priorità dei 27 (il documento non contiene nemmeno un riferimento ai richiedenti asilo e cita una sola volta i diritti fondamentali).

La Commissione aveva dato il via il 24 gennaio presentando un documento intitolato “Towards an operational strategy for more effective returns” (Verso una strategia operativa per rimpatri più efficaci). Due giorni dopo, in occasione del primo Consiglio dei ministri dell’interno dell’Ue sotto la presidenza svedese, l’italiano Matteo Piantedosi aveva proposto di “sviluppare un terzo modello di rimpatrio che potremmo chiamare ‘rimpatrio forzato accompagnato’”, a metà tra il “rimpatrio forzato” e quello “volontario assistito”.

Mentre aspettiamo delucidazioni su questo fumoso concetto, la macchina europea dei rimpatri continua a girare. In un rapporto che presenteranno il 20 febbraio, l’ong Statewatch e la fondazione Heinrich Böll denunciano, tra i più recenti piani di esternalizzazione delle politiche migratorie, un “ambizioso programma di rimpatri dai Balcani” promosso dall’Unione europea nella più totale segretezza.