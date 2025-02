Dallo straordinario ultimo concorso di Cannes arriva in sala Il seme del fico sacro del regista iraniano Mohammad Rasoulof. Vincitore del premio speciale della giuria, è un capolavoro assoluto come già il precedente lungometraggio del cineasta, Il male non esiste (There is no evil), Orso d’oro a Berlino nel 2020, ma purtroppo poco conosciuto in Italia. Una volta tanto è l’opera a incarnare il suo autore, per così dire, fuggito dal paese dopo la definitiva sentenza di condanna a otto anni di carcere alla quale certamente si sarebbe aggiunta quella per questo film. Rasoulof ha incredibilmente aggirato la censura e lo scorso maggio lo ha portato in modo fortunoso sul tappeto rosso di Cannes.

Come ho già scritto, il film di Rasoulof era la Palma d’oro in pectore, l’opera più significativa del Concorso insieme all’inclassificabile Megalopolis, l’ufo di Francis Ford Coppola. Avrebbe infatti meritato la Palma più dell’anarcoide e iconoclasta Anora di Sean Baker; e supera l’inatteso film sociale sotto forma di film-sogno All we imagine as light, della cineasta indiana Payal Kapadia e vincitore del Gran prix, il secondo premio per importanza nella scala gerarchica del palmares.

Figlio delle proteste che hanno incendiato l’Iran nel 2022, mentre Rasouloff si trovava in carcere, Il seme del fico sacro è un’opera potente e all’apparenza semplice, trascinante per quanto grave, geniale nella scrittura delle dinamiche psicologiche sempre inscindibili da quelle sociali. Un caleidoscopio delle contraddizioni con cui ci confrontiamo tutti, e non solo la soffocata società iraniana, inno alla rivolta giovanile, e in primo luogo femminile, ma senza posa retorica. Il seme del fico sacro è un affresco perfetto nella messa in scena. Il mescolamento dei generi – thriller, film azione, noir, western, con forse anche qualcosa dell’horror –, che probabilmente ha anche una valenza politica di richiamo ai generi del cinema statunitense, per quanto sapiente non ha niente del metacinema occidentale e del gioco sulle forme: l’opera è grave perché porta in modo naturale la consapevolezza quasi antica che l’ora si è fatta troppo buia per tutti. Non è un caso che cominci con un prologo notturno, misterioso ma solenne, che richiama l’antico.

Il film rappresenta ovviamente un mondo in conflitto con l’antico, ma bisogna anche mettersi d’accordo su quale antico. L’arcaico del prologo sembra affascinante, ma il suo immediato proseguimento contemporaneo nel corridoio del tribunale, inquadratura ripetuta e dal sapore onirico, in cui è sempre incerta la cesura tra il giorno e la notte, è esattamente il suo opposto. Siamo negli anonimi palazzi-meandro in qualche modo di matrice kafkiana. Ogni inquadratura, costruita in modo raffinato, ha qualcosa della proiezione di un oscuro labirinto mentale e sociale, in cui l’essere umano si è perso, pur riuscendo a costruire una credibile narrazione quasi prosaica del quotidiano di una famiglia.