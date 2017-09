Anche i mastini tibetani sono vittime del mercato cinese

Nel giugno del 2016, sul settimanale pechinese Sanlian Shenghuo, uscì un articolo che raccontava la triste parabola del mastino tibetano, il cane molossoide, quasi mitico per stazza e ferocia, descritto da cronisti e viaggiatori fin dall’antichità. Già frutto di incroci e selezioni naturali, ha una fama terribile, tant’è che su tutte le guide dei paesi himalayani si legge prima o poi “fate attenzione ai cani”.

E si capisce, il mastino tibetano deve difendere le greggi dai lupi in un ambiente per lo più ostile: quindi è aggressivo, ha una corporatura notevole e il pelo lungo, come una specie di grizzly domestico, per quanto domestica possa essere la vita nomade. Di recente, durante una sosta in pieno altipiano del pulmino su cui stavo viaggiando, mi sono avvicinato a una casa rurale per scattare qualche foto. Una “creatura” enorme e nera è saltata fuori all’improvviso e ha cominciato a ruggire. Sì, ruggiva. Ho immediatamente alzato i tacchi e sono tornato al pulmino.

Il mastino ha cominciato a essere un oggetto di culto per la nuova borghesia cinese dalla fine degli anni ottanta, dopo che un attore di Taiwan se ne era procurato un esemplare ed era finito su tutti i rotocalchi con cane al seguito. All’inizio – si legge nell’articolo – i nomadi tibetani non volevano venderlo perché lo consideravano parte della famiglia; al limite lo scambiavano con oggetti altrettanto utili, come una radio o un set di lampadine elettriche.

Così, come nella migliore tradizione del conquistador che incontra il buon selvaggio, qualche furbo allevatore cinese fece incetta di carabattole e le usò per procurarsi alcuni preziosi esemplari del molossoide, che diventarono i progenitori del mastino tibetano “da salotto”. Da quel momento in poi, anche il do-khyi – questo il nome originario che significherebbe “cane da legare” – è diventato oggetto di una bolla speculativa, come la maggior parte di quello che va di moda in Cina.

Nei primi anni duemila un esemplare di razza del mastino costava l’equivalente di decine di migliaia di euro, fino a raggiungere prezzi da record. “Di razza” è un eufemismo, dato che per incentivare il pedigree i cani tibetani sono stati incrociati con i terranova (così il pelo era più lungo), con i chow chow (per rimodellarne testa e zampe posteriori), con i san bernardo (per farli diventare più grossi) e con gli afgani (perché così avevano “la zampa con il pelo a 360 gradi”, cioè il vello distribuito uniformemente anche dove nel modello originale non c’era).

Ma soprattutto, il feroce bestione dell’altipiano era diventato un Frankenstein di peluche da appartamento, perdendo tutta la sua aggressività. Il mercato era impazzito. Ricordo che nel parcheggio di fronte al mercato degli animali di Shilihe, a Pechino, li vendevano mettendoli in esposizione nei portabagagli delle auto.