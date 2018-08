I campi di detenzione cinesi raccontati da chi ci ha lavorato

Lo Xinjiang è tornato prepotentemente alla ribalta. Al centro dell’attenzione, ancora una volta, la trasformazione della regione più occidentale della Cina in un vero e proprio “stato di polizia”, attraverso la repressione della minoranza uigura. Ora ci sono però due novità.

Per la prima volta, un’agenzia dell’Onu si è espressa sulla questione stimando a circa un milione gli uiguri detenuti in “centri di rieducazione” cinesi che, da tutte le testimonianze finora pervenute, sembrano veri e propri campi di prigionia.

E poi c’è stata la storia di Sairagul Sawytbai, una donna che in quei centri ha lavorato. Scappata in Kazakistan, messa sotto processo per immigrazione illegale con il rischio di essere estradata in Cina, Sairagul ha raccontato cosa succede nei campi di rieducazione. La sua testimonianza non aggiunge molte informazioni a quanto già si intuiva o si sapeva, ma è più potente in quanto resa nel contesto formale di un’aula giudiziaria.

Mantenere viva l’attenzione

In un incontro con attivisti locali avvenuto prima del processo, avrebbe raccontato che l’attuale sistema di campi di rieducazione sarebbe previsto per una durata di 30 anni. Inoltre avrebbe riferito dell’esistenza di una vera e propria lista di 32 motivi specifici che giustificano l’arresto di qualcuno in Xinjiang (per esempio avere un coniuge straniero o essere stati all’estero). Ma queste indiscrezioni non sono verificabili, perché ora la donna è nelle mani delle autorità kazache.

Parlarne, scriverne, serve a mantenere viva l’attenzione intorno a lei. A proteggerla. Per questo motivo ricostruiamo qui l’intera vicenda.