La via della seta arriva fino in Israele e in Palestina

“Anche a me avevano offerto di andare in Cina a lavorare per una di quelle imprese”, racconta Abdallah. “Ma dicevano che se poi non mi fosse piaciuto avrei dovuto pagarmi il biglietto di ritorno in Palestina. E allora ho capito che non era un gran lavoro”. E ride.

Poco prima avevo visto delle cover per smartphone di pelo rosa e perline inequivocabilmente made in China.

Cosa sta succedendo? Dopo tutto, un uomo del Partito comunista deve essere ateo e dare “il buon esempio”. Il partito-stato spesso perseguita le religioni se si sente minacciato da un’autorità morale che sfugge al suo controllo, come per l’islam in Xinjiang e la demolizione delle chiese protestanti nel sud della Cina. Ed ecco che anche il plenipotenziario di Xi Jinping si fa fotografare in atteggiamento raccolto, se non in preghiera, al muro del pianto. Diciamo allora che se in Italia si dice “Parigi val bene una messa”, per il vicepresidente Wang “Gerusalemme val bene un pianto”.

Nei suoi tre giorni in Israele e in Palestina, ha infatti partecipato al vertice israeliano per l’innovazione con il primo ministro Benjamin Netanyahu, un evento a cui partecipavano anche Jack Ma di Alibaba, Eric Schmidt di Google e David Marcus di Facebook. Lo scopo era quello di rafforzare la collaborazione tra Cina e Israele, in particolare nel campo dell’information technology. Proprio mentre si inasprisce la guerra commerciale con gli Stati Uniti, per Pechino è fondamentale rafforzare la cooperazione in ambito tecnologico con altri partner.

La Cina cerca in Israele non solo innovazione, ma anche il segreto in base al quale un paese meno popolato di una città cinese di medio livello – poco più di otto milioni di abitanti – ha un tale successo tecnologico, che si basa su una osmosi estremamente efficiente tra università e mondo degli affari, scrive The Diplomat, tralasciando però il fatto che “il settore dell’innovazione israeliano è legato a doppio filo a sicurezza e difesa, è funzionale a Israele sia sullo scacchiere geopolitico, sia all’occupazione dei Territori palestinesi, e per questo riceve una gran quantità di fondi pubblici”, come mi dice un’operatrice della cooperazione internazionale a Gerusalemme. “Se dovessimo trovare un paese dove l’industrializzazione e l’innovazione militare all’ombra del conflitto abbiano un impatto positivo sulla crescita del pil, questo sarebbe Israele”, scrivono Mark Broude, Saadet Deger e Somnath Sen sul Journal of Innovation Economics & Management.

Anche da questo punto di vista, la Cina, che si sente accerchiata dal containement statunitense e al tempo stesso crea uno stato di polizia in Xinjiang, vede in Israele un modello potenzialmente simile al proprio, solo più efficiente.

Il South China Morning Post di Hong Kong ha scritto che Israele produce start-up, la Cina le compra. È questo per esempio il caso di Alibaba, che lo scorso maggio ha investito 26,4 milioni di dollari in Sqream, un sistema innovativo di gestione dei dati (database management system) nato a Tel Aviv. Secondo The Diplomat, Pechino è particolarmente interessata a tecnologie mediche, al cosiddetto settore cleantech (depurazione delle acque, desalinizzazione e gestione dei rifiuti), nonché ai software e alle tecnologie collegati alla produzione automobilistica. Circa un terzo degli investimenti nel settore hi-tech israeliano proviene dalla Cina continentale e da Hong Kong, dicono funzionari di Tel Aviv.