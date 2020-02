Il paese palestinese che non si arrende mai 

Sul paese di Nabi Saleh, in Cisgiordania, sta scendendo la sera e, con il diminuire della luce, arriva un freddo che penetra fin dentro le ossa. All’ingresso del villaggio una fila infinita di auto si allunga in entrambe le direzioni. Lo scintillio dei loro fari si vede da lontano. La fila avanza con una lentezza esasperante, ma tutti sanno che è meglio non suonare il clacson né cercare di sorpassare. Lasciare Nabi Saleh è un calvario che richiede molta pazienza e che può durare anche più di un’ora. I poliziotti di frontiera israeliani che gestiscono il posto di blocco indossano sciarpe nere per proteggersi dal freddo pungente, ma anche per nascondersi il volto. Uno fa segnali con una piccola torcia verde per indicare all’auto successiva di avanzare fino alla barriera. Figure avvolte dall’oscurità, tensione alle stelle.

I poliziotti di frontiera e i soldati delle forze armate israeliane controllano la patente di ogni autista e il bagagliaio di ogni auto per quella che sembra un’eternità. Sono tornati i posti di blocco. Nessuno naturalmente crede che abbiano davvero qualcosa a che fare con la sicurezza. Un ricercato o un terrorista che può vedere il posto di blocco dalla collina su cui sorge il paese si metterebbe in coda per essere catturato? È davvero convinto che i soldati non scoprirebbero l’ordigno esplosivo nascosto nel bagagliaio? Sono tornati i posti di blocco per tormentare e molestare i palestinesi, per tiranneggiarli e ricordargli chi comanda da queste parti.

Due rozzi poliziotti di frontiera e un terzo che invece sorride con cordialità fanno il loro lavoro. Dopo pochi minuti si vede di nuovo la luce verde al posto di blocco e un’altra automobile avanza lentamente per sottoporsi al rituale. Questo deve essere il tragitto più lento del mondo, alimentato dalla paura dei soldati, che sono tenuti ad aprire il fuoco per qualsiasi minimo fraintendimento.

Granate come decorazione

Da febbraio Nabi Saleh è tornato al passato e il posto di blocco israeliano all’ingresso del paese è di nuovo attivo e in funzione quasi tutto il tempo. Non si capisce bene perché. Ogni giorno da questo posto di blocco passano gli abitanti di cinque paesi e ormai è quasi sera, l’ora in cui i lavoratori tornano a casa.

Dall’altra parte della strada brillano le luci dell’insediamento israeliano di Halamish. I suoi abitanti superano rapidamente la paralisi all’ingresso del vicino paese palestinese. Non riguarda loro, solo i palestinesi. Nel quotidiano gratuito Israel Hayom, il dottor Shuki Friedman, che insegna legge al centro accademico Peres di Rehovot, spiega che “in Giudea e Samaria non ci sono discriminazioni plateali tra israeliani e palestinesi sulla base delle origini e con finalità ostili”. Nella fila che si allunga all’uscita da Nabi Saleh, di fronte all’insediamento di Halamish, si può solo ridere di questo commento, oltre che rimanere sconvolti all’idea che in Israele gli studenti apprendono la giurisprudenza da insegnanti di questo livello.

Nabi Saleh è un paese di collina non lontano da Ramallah dove vivono circa 600 persone, tutte appartenenti alla famiglia Tamimi. Nei pressi dell’entrata c’è la casa di Manal e Bilal Tamimi, dove i visitatori sono accolti da un’esposizione di munizioni usate delle forze armate israeliane, collocata sul tavolo accanto alla porta. Quasi tutte le case qui espongono involucri di granate come decorazione. Manal, 48 anni, è responsabile delle pubbliche relazioni internazionali al ministero delle comunicazioni palestinese; Bilal, 54 anni, lavora come grafico al ministero dell’istruzione palestinese. Ogni mattina si recano insieme in auto ai rispettivi posti di lavoro, a Ramallah. Hanno tre figli e una figlia. Il 14 febbraio hanno quasi perso il ventenne Mohammed, il cui ritratto gigantesco su un poster domina la parete sulla porta di ingresso. Il poster è stato appeso lo scorso mese di agosto, quando Mohammed è stato liberato dal carcere.