I palestinesi hanno bisogno di molte Ahed Tamimi 

Già da alcuni giorni amici e familiari sapevano che Ahed e Nariman Tamimi sarebbero state condotte in un veicolo della polizia penitenziaria al posto di confine di Jabara, a sud di Tulkarem, dove le avrebbero rilasciate. Sabato 28 luglio c’era stata la conferma definitiva. L’ora? Chissà. Come succede con tutti i prigionieri rilasciati dalle carceri israeliane, di solito si sa in anticipo a quale punto di frontiera saranno condotti, ma non l’ora esatta. Le famiglie che possono permetterselo, vanno al mattino e aspettano per ore. Più a lungo un prigioniero è stato in carcere, maggiore è la risolutezza delle famiglie ad aspettare anche un giorno intero.

La mattina del 29 luglio la famiglia e gli amici sono andati a Jabara. Per strada hanno sentito da giornalisti israeliani che, in realtà, madre e figlia sarebbero state portate a Rantis. Era un posto di confine più logico, perché è più vicino al loro villaggio di Nabi Saleh. Hanno immediatamente cambiato rotta. Sulla strada per Rantis, hanno sentito che le due alla fine sarebbero state rilasciate a Jabara.

Hanno fatto un’inversione a U e si sono diretti a nord. Poi è arrivato l’annuncio finale che la liberazione sarebbe stata a Rantis. I familiari e gli amici erano troppo emozionati per decidere se si trattasse semplicemente di confusione nei servizi carcerari o di un tentativo di umiliare loro e le due prigioniere fino all’ultimo momento.

Obiettivo mancato

Quando le hanno fatte scendere dal veicolo del carcere al posto di blocco militare di Rantis, Nariman e sua figlia Ahed erano ammanettate, ma non bendate. La speranza della famiglia che le manette sarebbero state tolte nel tragitto verso le altre auto in attesa era stata delusa. Poi le hanno fatte salire su una jeep militare, ma con gli occhi bendati. La strada tra Rantis e Nabi Saleh non è un segreto militare, quindi perché bendarle? I familiari e gli amici erano troppo emozionati per decidere se si trattasse di una normale procedura dell’esercito – per quanto illogica – o se anche i soldati volessero umiliare la coppia fino alla fine. Se quello era l’obiettivo, non ha funzionato.