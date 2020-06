Se siete alla ricerca di certezze in questi tempi incerti, eccovi serviti: “Ci sarà un’altra pandemia”, promette Kathryn Jacobsen, epidemiologa dell’università George Mason di Fairfax, in Virginia. Non sappiamo quale sarà la malattia, dove e quando colpirà né quanto sarà pericolosa, ma faremmo meglio a prepararci, perché potrebbe arrivare in qualsiasi momento ed essere peggiore di quella in corso. “Non possiamo abbassare la guardia”, avverte Jacobsen.

In teoria la strategia per affrontare le epidemie globali è abbastanza chiara, spiega Kenneth Timmis, microbiologo dell’Università tecnica di Braunschweig, in Germania. “La strategia per combattere le pandemie è sempre la stessa: sorveglianza, interruzione delle catene di trasmissione e rafforzamento delle misure di prevenzione e delle strutture sanitarie”. Questo metodo, secondo Timmis, resta valido anche se l’evoluzione, la natura e la fonte dei nuovi agenti patogeni sono molto incerte. “Non sai per cosa ti stai preparando, quindi devi mantenere un approccio generico. Ci sono alcuni provvedimenti da prendere che sono uguali per ogni paese e ogni pandemia. Abbiamo dunque bisogno di un piano universale”.

Il mondo può già contare su un buon sistema di difesa, sotto forma di un accordo globale dal nome piuttosto prosaico considerando la drammaticità del tema: il Regolamento sanitario internazionale (Ihr).

Tutti i 194 paesi che fanno parte dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) hanno firmato il regolamento, una guida per una reazione d’emergenza in caso di pandemia. Secondo Jacobsen l’Ihr è un meccanismo adeguato. “Abbiamo bisogno di un accordo internazionale che ci permetta di lavorare insieme per scongiurare la prossima pandemia, ma non dobbiamo cominciare da zero. L’Ihr è un ottimo punto di partenza”. In poche parole, riassumendo una vicenda lunga e complessa, tutto ciò che il mondo deve fare per prepararsi alla prossima emergenza è applicare il regolamento.

Sei malattie da fermare

Sfortunatamente è più facile a dirsi che a farsi. L’Ihr affonda le sue radici nelle epidemie di colera che hanno martoriato l’Europa nell’ottocento. All’epoca l’emergenza sanitaria partorì un trattato sanitario globale, la Convenzione sanitaria internazionale del 1903. Dopo la fondazione dell’Oms, nel 1948, l’organizzazione adattò l’accordo precedente creando il Regolamento internazionale per la salute, sostituito nel 1969 dal Regolamento sanitario internazionale. Lo scopo dell’accordo era quello di prevenire la diffusione di sei malattie: colera, peste, tifo, febbre ricorrente, vaiolo e febbre gialla.

Nel 1995 l’Oms ha cominciato a rivedere l’Ihr per adeguarlo al nuovo panorama sanitario, segnato dalla scomparsa del vaiolo, dalla crescita della mobilità e del commercio internazionale e dalla minaccia di nuove malattie come l’ebola. Dieci anni dopo, i paesi dell’Oms hanno firmato il nuovo Ihr, che è entrato in vigore nel mese di giugno del 2007. L’obiettivo generale del nuovo regolamento era quello di “prevenire, controllare, proteggere e fornire una risposta sanitaria pubblica alla diffusione delle malattie a livello internazionale (in modo commisurato e limitato ai rischi per la salute, evitando interferenze superflue negli spostamenti e nel commercio)”.

Oggi le circa 80 pagine del regolamento sono disponibili in sei lingue. Le norme riguardano aspetti diversi, dal monitoraggio del rischio di contagio nei punti d’accesso frontalieri alle misure da adottare per proteggere i dati sanitari personali durante una crisi. Nel regolamento è indicato anche il tempo che dovrebbero impiegare i governi per valutare la situazione e intervenire dopo la comparsa di una nuova minaccia.

I paesi devono dichiarare e poi affrontare le Emergenze sanitarie di portata internazionale (Pheic), tra cui figurano le pandemie (il regolamento comprende anche una tabella per aiutare i governi a stabilire se un’emergenza risponde ai criteri fissati). Dal 2007 si sono verificati sei casi di Pheic: l’influenza H1N1 del 2009 (detta influenza suina), i passi indietro nell’eradicazione della poliomielite nel 2014, l’epidemia di ebola del 2014, il virus Zika del 2016 e l’attuale pandemia di covid-19.