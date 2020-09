Come ogni entità biologica, il sars-cov-2 ha un albero genealogico. Non è particolarmente antico (d’altronde il virus è stato riconosciuto soltanto a dicembre) ma può comunque raccontarci qualcosa. La maggior parte di ciò che sappiamo su questo virus deriva dalle analisi genetiche. La prima sequenza completa del genoma del sars-cov-2 è stata letta in un paziente che lavorava in un mercato del pesce nella metropoli cinese di Wuhan, ricoverato in ospedale il 26 dicembre con sintomi di quella che si è rivelata una nuova malattia. Conosciuta come Wuhan-Hu-1, la sequenza è come il tipo nomenclaturale di una specie, il punto di riferimento con cui tutti gli altri esemplari sono confrontati.

La sequenza ha mostrato che la malattia era causata da un nuovo coronavirus imparentato con un gruppo di virus presenti nei pipistrelli. Era al contempo una buona notizia e una pessima notizia. I coronavirus sono virus a Rna, e generalmente presentano i più elevati tassi di mutazione di qualsiasi entità biologica conosciuta. I virus a Rna sono piuttosto insidiosi perché mutano spesso e di conseguenza sfuggono all’effetto dei farmaci e delle difese immunitarie. Tuttavia la maggior parte dei coronavirus fa eccezione a questa regola, perché il loro enzima per la replicazione dell’Rna ha una funzione di controllo. Inizialmente gli scienziati hanno pensato che il sars-cov-2 avrebbe rispettato le previsioni senza mutare particolarmente. Ma nessuno poteva dirlo con certezza.

Il deposito dei genomi

Da allora sono stati sequenziati decine di migliaia di genomi del virus in tutto il mondo, e i risultati sono stati inseriti in un albero genealogico in crescita costante curato dal Nextstrain, un progetto per l’analisi dei patogeni del Centro per la ricerca sul cancro Fred Hutchinson, a Seattle. All’inizio sembrava che non ci fossero cambiamenti. Le sequenze rilevate in Cina a dicembre e all’inizio di gennaio erano identiche a quella di riferimento, così come quelle analizzate fuori dalla Cina all’inizio di gennaio, tre in Thailandia e una in Nepal. Da quel momento sono cominciate le mutazioni. La prima è stata rilevata il 17 gennaio nella provincia cinese di Yunnan. Due giorni dopo, negli Stati Uniti, è emersa una seconda sequenza identica alla precedente. In questi casi le sequenze avevano una distanza di appena due mutazioni da quella di riferimento, ma nel campo della virologia è abbastanza per parlare di nuovo lignaggio.