Morris Katz ha creduto a lungo che fosse preferibile mentire sulla sua età. “Ho cominciato a occuparmi di politica all’università e una candidata per cui lavoravo mi ha detto: ‘Sei troppo giovane, non sei credibile, di’ che sei più vecchio’, e poi non ho più smesso”, racconta oggi ridendo, in videoconferenza dal suo ufficio di Brooklyn. Morris Katz ha 26 anni. Lo si intuisce dai capelli ricci spettinati e dalla risata facile. Ormai lo sanno tutti.

Ma oggi non si preoccupa più della sua credibilità perché da un anno fa parte dei fondatori di Fight (Lotta), un’agenzia di comunicazione politica dove l’età media non supera i 40 anni e che vuole risvegliare il Partito democratico statunitense, duramente provato dalla sconfitta alle elezioni presidenziali del 2024. Per questo l’agenzia preferisce i candidati non tradizionali, a volte provenienti dalla società civile e di sinistra. Il suo maggior successo è stata l’elezione a novembre del 2025 di Zohran Mamdani alla carica di sindaco di New York. Difficile avere più credibilità.

Fight è nata nel dicembre 2024, durante un pranzo tra Julian Mulvey, Rebecca Katz (nessuna parentela con Morris Katz) e Tommy McDonald. Tutti e tre si conoscevano già di nome o personalmente per aver lavorato ad alcune importanti campagne elettorali: a quella di Bernie Sanders nel 2016 con lo spot America, merito di Julian Mulvey, che aveva suscitato grande interesse; a quella del democratico progressista John Fetterman, eletto senatore della Pennsylvania nel 2022; o a quella di Dan Osborn, meccanico e veterano, candidato indipendente alla carica di senatore del Nebraska nel 2024, mancata di poco.

Ma anche se il progetto si è concretizzato durante quel pranzo a Washington, l’idea in realtà era germogliata fin dal 5 novembre 2024, la sera della sconfitta di Kamala Harris contro Donald Trump. Quella sera Tommy McDonald, 39 anni, era in Nebraska con Morris Katz e seguiva la campagna elettorale di Osborn: “Ho subito pensato che avevamo bisogno di una nuova struttura che non guardasse al passato. Che dovevamo essere più coraggiosi e parlare ai lavoratori”.

Per Rebecca Katz, cinquant’anni, era stata invece una serata di alti e bassi. In Arizona infatti il suo candidato, il democratico Ruben Gallego, era diventato il primo politico latinoamericano eletto senatore dello stato. “Ma presto ci siamo resi conto che la serata non sarebbe stata buona”, sospira. Morris Katz è più radicale: “Era una delusione ma non una sorpresa, e questa era la cosa peggiore, cioè che la sconfitta fosse evidente e che in fondo per quattro anni non avevamo fatto nulla per evitarla”.